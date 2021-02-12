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Geç girilen rapordan kaynaklı SGK para cezası müdürlere rücu edilecek

Sağlık raporlarına ilişkin belgeler zamanında SGK sistemine girilmezse söz konusu okul yöneticisine kanunun "Kurumca verilecek idari para cezaları" başlıklı 102. maddesi gereğince para cezası uygulanmaktadır.

Geç girilen rapordan kaynaklı SGK para cezası müdürlere rücu edilecek
12 Şubat 2021 Cuma 14:53

"Okul idarecileri, kendilerine kesilen SGK cezalarını sözleşmeli öğretmenlere yansıtıyor" başlıklı haberimizde örnekleriyle birlikte; "Okul idarecileri, SGK sistemine geç girdikleri belgelerden dolayı kendilerine kesilen idari para cezalarını, usulsüz bir şekilde ilgili sözleşmeli öğretmenlere yansıtmaktadır. Personelin, kendilerinden kaynaklanan bir kusur yok ise, bu cezaları ödememesi gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştuk.

Çünkü sağlık raporlarına ilişkin belgeler zamanında SGK sistemine girilmezse söz konusu okul yöneticisine Kanunun "Kurumca verilecek idari para cezaları" başlıklı 102. maddesi gereğince para cezası uygulanmaktadır.

Konu hakkında Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü örnek bir yazı çıkartarak tüm okul/kurum müdürlüklerini uyararak; Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanacak idari para cezaları ilgililere rücu edileceğini bildirdi.

İşte o yazı;

Söz konusu yazıda;

"Okullarınızda görevli 4/B sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin almış oldukları istirahat/Analık raporlarının bazıları Müdürlüğümüze ait işyeri vizite sistemine geç düşmektedir. Bundan dolayı raporlar süresi içerisinde onaylanmamakta; Süresi içerisinde onaylanmayan bu raporlardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumunca Müdürlüğümüze idari para cezaları uygulanmaktadır.

Söz konusu raporların müdürlüğümüzce takibi için sözleşmeli/ücretli öğretmenlerin almış oldukları raporların [email protected] adresine gönderilmesi (elden veya resmi yazı ile gönderilmemesi) bu şekilde gönderilmeyen raporlardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanacak idari para cezaları ilgililere rücu edilecektir."

uyarısında bulunulmuştur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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