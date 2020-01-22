EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı.

2020-MEB-EKYS Başvurularının Alınması

2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS), 15 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-MEB-EKYS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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