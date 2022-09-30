Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Adım adım ek ders hesaplama 2023

Ek ders hesaplama, Ek ders resmi gazete, Ek ders ücreti resm yazısı, Sözleşmeli öğretmenlik alımı sonrasında merak edilen bir konuda ek ders ücretleri oluyor. Peki Ek ders nedir, ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Her öğretmen ek ders alır mı? 2022 ek ders saat ücreti ne kadar? Örnek ek ders ücreti hesaplama tablosu ile kendi ek dersinizi hesaplayın.
Öğretmenlerin özelikle merak ettiği konulardan biriside Ek ders hesaplamanın nasıl yapılacağı oluyor? Birçok öğretmen,ek ders hesaplama konusunda bazı hatalar yapmaktadır. Bu sebeple bu yazımızda basit bir şekilde ek ders ücreti nasıl hesaplanır buna değineceğiz. Ayrıca size rehber olması adına basit bir ek ders ücreti hesaplama tablosu ile örnek bir ek ders hesaplama yapacağız. İşte adım adım ek ders hesapla işlemi haberimizde. DYK kursunuda dahil edersek haftalık 25 saate kadar branş öğretmenleri ek ders ücreti alabilir.
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KamuAjans
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html
KamuAjans
Ek ders nedir?
Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html
KamuAjans
Ekonomideki son gelişmeler ve döviz fiyatlarındaki büyük artıştan sonra öğretmenler 2022 ocak ayında ne kadar maaş ve ek ders alacaklarını merak ediyorlar
Adım adım haftalık ek ders ücreti hesaplama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bakanlık, maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %30,95 oranında artırdı.
Genelgeye göre 1 Ocak-30 Haziran2022 tarihleri arasını kapsayan dönemde aylık katsayı 0,235445 olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti de netleşmiş oldu.
Bu verilere göre 2022 yılı birinci altı ayı için net ek ders ücretleri şu şekilde olacaktır;
"Ders ücretlerine" ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekildedir:
Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.
Öğretmenlerin 2023 Ocak Ayı Net Ek Ders Ücretleri Ne Kadar?
2022 -2023 yıllarını kapsayan 6. Toplu Sözleşme gereği Ocak 2022 memur maaş zam oranı % 5 olarak belirlenmiştir. Enflasyon farkı oluşmadığı taktirde öğretmenlerin 2022 Ocak ayı net ek ders ücretleri şu şekilde olacaktır.
|KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRET TİPİ
|NET EK DERS SAAT ÜCRETİ
|Gündüz Ek Ders Ücreti
|23,11 TL
|Sınav Görevi Ek Ders Ücreti
|23,11 TL
|Belleticilik Ek Ders Ücreti
|23,11 TL
|Ders Dışı Egzersiz Ek Ders Ücreti
|23,11 TL
|Nöbet Görevi (Gündüz) Ek Ders Ücreti
|23,11 TL
|Gündüz Y. Lisans (%7 Fazla Ek Ders Ücreti)
|24,74 TL
|Gündüz Doktora (%20 Fazla Ek Ders Ücreti)
|27,73 TL
|Özel Eğitim (% 25 Fazla Ek Ders Ücreti)
|28,90 TL
|Destek Eğitim Odası (% 25 Fazla Ek Ders)
|28,90 TL
|Gece / Hafta Sonu Ek Ders
|24,77 TL
|Takviye Kursu Gündüz Ek Ders Ücreti
|46,22 TL
|Takviye Kursu Gündüz Y. Lisans Ek Ders Ücreti
|47,84 TL
|Takviye Kursu Gündüz Doktora Ek Ders Ücreti
|50,51 TL
|Takviye Kursu Gece Ek Ders Ücreti
|49,52 TL
|Takviye Kursu Gece Y. Lisans Ek Ders Ücreti
|51,26 TL
|Takviye Kursu Gece Doktora Ek Ders Ücreti
|54,48 TL
|İYEP Gündüz Ek Ders Ücreti Ek Ders Ücreti
|23,11 TL
|İYEP Gündüz Y. Lisans Ek Ders Ücreti
|24,74 TL
|İYEP Gündüz Doktora Ek Ders Ücreti
|27,73 TL
|İYEP Hafta Sonu Ek Ders Ücreti
|24,77 TL
|İYEP Hafta Sonu Y. Lisans Ek Ders Ücreti
|26,49 TL
|İYEP Hafta Sonu Doktora Ek Ders Ücreti
|29,72 TL
2023 Yılı Ocak Ayı Sözleşmeli Öğretmen Net Ek Ders Saat Ücreti (%15 Vergi Dilimli Hesaplama)
MEB Personel Telegram kanalına katılıp konu ile ilgili en güncel ve hızlı gelişmelerden haberdar olabilirsiniz Ve sohbet bölümünde sorularınızı sorabilirsiniz.
|SÖZLEŞMELİ ÖĞRTEMEN EK DERS ÜCRET TİPİ
|NET EK DERS SAAT ÜCRETİ
|Gündüz Ek Ders Ücreti
|19,85 TL
|Sınav Görevi Ek Ders Ücreti
|19,85 TL
|Belleticilik Ek Ders Ücreti
|19,85 TL
|Ders Dışı Egzersiz Ek Ders Ücreti
|19,85 TL
|Nöbet Görevi (Gündüz) Ek Ders Ücreti
|19,85 TL
|Gündüz Y. Lisans (%7 Fazla Ek Ders Ücreti)
|21,24 TL
|Gündüz Doktora (%20 Fazla Ek Ders Ücreti)
|23,81 TL
|Özel Eğitim (% 25 Fazla Ek Ders Ücreti)
|24,81 TL
|Destek Eğitim Odası (% 25 Fazla Ek Ders)
|24,81 TL
|Gece / Hafta Sonu Ek Ders
|21,27 TL
|Takviye Kursu Gündüz Ek Ders Ücreti
|39,69 TL
|Takviye Kursu Gündüz Y. Lisans Ek Ders Ücreti
|41,08 TL
|Takviye Kursu Gündüz Doktora Ek Ders Ücreti
|43,37 TL
|Takviye Kursu Gece
|42,53 TL
|Takviye Kursu Gece Y. Lisans
|44,02 TL
|Takviye Kursu Gece Doktora
|49,79 TL
|İYEP Gündüz
|19,85 TL
|İYEP Gündüz Y. Lisans
|21,24 TL
|İYEP Gündüz Doktora
|23,81 TL
|İYEP Hafta Sonu
|21,27 TL
|İYEP Hafta Sonu Y. Lisans
|22,75 TL
|İYEP Hafta Sonu Doktora
|25,52 TL
2023 yılında öğretmenlerin ek ders ücretlerinin hesaplanmasının yapılması için ocak ayında yapılacak zammın ardından yeni ek ders ücretleri belli olacaktır. Yeni ücretler belirlenir belirlenmez sayfamızda yer alacaktır.
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