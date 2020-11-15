Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Adım adım ek ders hesaplama 2021

Sözleşmeli öğretmenlik alımı sonrasında merak edilen bir konuda ek ders ücretleri oluyor. Peki Ek ders nedir, ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Her öğretmen ek ders alır mı? 2021 ek ders saat ücreti ne kadar? Örnek ek ders ücreti hesaplama tablosu ile kendi ek dersinizi hesaplayın.
Öğretmenlerin özelikle merak ettiği konulardan biriside Ek ders hesaplamanın nasıl yapılacağı oluyor? Birçok öğretmen,ek ders hesaplama konusunda bazı hatalar yapmaktadır. Bu sebeple bu yazımızda basit bir şekilde ek ders ücreti nasıl hesaplanır buna değineceğiz. Ayrıca size rehber olması adına basit bir ek ders ücreti hesaplama tablosu ile örnek bir ek ders hesaplama yapacağız. İşte adım adım ek ders hesapla işlemi haberimizde. DYK kursunuda dahil edersek haftalık 25 saate kadar branş öğretmenleri ek ders ücreti alabilir.
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KamuAjans
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html
KamuAjans
Ek ders nedir?
Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html
KamuAjans
Adım adım haftalık ek ders ücreti hesaplama
Ek ders ücreti hesaplama işlemi yaparken birkaç kritik bilgiyi bilmeniz hesaplama işleminizin doğru sonuçlanmasını sağlar.
1. Haftalık kaç saat derse giriyorsunuz? Öğretmenler haftalık fiili olarak toplam 9 ile 19 saat arası derse giriyorsa haftalık 1 saat planlama ve hazırlık ücreti alır. 20 ile 29 saat arası derse giriyorsa haftada 2 saat planlama ve hazırlık ücreti alır. 30 saat derse giriyorsa haftada 3 saat planlama ve hazırlık ücreti alır.
2. Öğretmenin sınıf öğretmenliği varsa haftada 1 saat rehberlik dersine girer ancak bu rehberlik dersi ek ders olarak 2 saat hesaplanır. Öğretmenin sınıf rehber öğretmenliği yok ancak sosyal kulüp görevi varsa yine haftalık 2 saat ek ders ücreti alır. Eğer her ikisi de varsa yine 2 saat ek ders ücreti ödenir. Eğer hem sınıf rehber öğretmenliği yok hem de sosyal kulüp görevi yoksa bu 2 saatlik ek ders ücreti ödenmez.
3. Haftalık kaç derse giriyorsunuz?
Eğer sevk, rapor almadıysanız 1 hafta boyunca girdiğiniz ders saatinden maaş karşılığınız olan 15 saati çıkarın. Kalan ders saati üzerinden aşağıdaki örnek hesaplamalara bakın.
30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır
30-15 (maaş karşılığı) = 15
15+3 (30 saat derse girdiği için 3 saat dersi planlama ve hazırlık) = 18
30 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 20 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 18 saat ek ders ücreti alır.
29 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır
29-15(15 saat maaş karşılığı) = 14
14+2(29 saat derse girdiği için 2 saat dersi planlama ve hazırlık) = 16
29 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 18 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 16 saat ek ders ücreti alır.
20 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır
20-15(15 saat maaş karşılığı) = 5
5+2(2 saat dersi planlama ve hazırlık)= 7
20 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 7 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 9 saat ek ders ücreti alır.
19 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır
19-15(15 saat maaş karşılığı) = 4
4+1(1 saat dersi planlama ve hazırlık) = 5
19 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 5 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 7 saat ek ders ücreti alır.
16 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır
16-15(15 saat maaş karşılığı) = 1
1+1(1 saat dersi planlama ve hazırlık)= 2
16 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 2 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 4 saat ek ders ücreti alır.
15 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır
15-15 (15 saat maaş karşılığı) = 0
0+1(1 saat dersi planlama ve hazırlık) = 1
15 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 1 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 3 saat ek ders ücreti alır.
Ek ders hesaplama tablosu
Her öğretmen her zaman ek ders ücreti alır mı?
Toplum nezdinde bu konu oldukça yanlış bilinmektedir. Her öğretmen her zaman ek ders ücreti almaz. Eğer öğretmenin çalıştığı okulda öğretmen sayısı az ise 15 saat üzerine çıktığı anda ek ders ücreti alır. Ancak öğretmenin çalıştığı okulda öğretmen sayısı fazlaysa öğretmen ek ders ücreti alamaz. Dolayısıyla şehir merkezlerinde öğretmen fazlalığı olduğu için öğretmen ek ders ücreti alamayacaktır. Daha çok taşradaki öğretmenler öğretmen sayısı az olduğu için bu ücreti alırlar.
Öğretmenler okulların tatil olduğu yarı yıl ve yaz tatilinde ek ders ücreti alamazlar. Ayrıca ramazan ve kurban bayramı, diğer milli bayramlarda da öğretmenlerin ek ders ücreti kesilir.
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