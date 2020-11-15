Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Adım adım ek ders hesaplama 2021

Sözleşmeli öğretmenlik alımı sonrasında merak edilen bir konuda ek ders ücretleri oluyor. Peki Ek ders nedir, ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Her öğretmen ek ders alır mı? 2021 ek ders saat ücreti ne kadar? Örnek ek ders ücreti hesaplama tablosu ile kendi ek dersinizi hesaplayın.

Öğretmenlerin özelikle merak ettiği konulardan biriside Ek ders hesaplamanın nasıl yapılacağı oluyor? Birçok öğretmen,ek ders hesaplama konusunda bazı hatalar yapmaktadır. Bu sebeple bu yazımızda basit bir şekilde ek ders ücreti nasıl hesaplanır buna değineceğiz. Ayrıca size rehber olması adına basit bir ek ders ücreti hesaplama tablosu ile örnek bir ek ders hesaplama yapacağız. İşte adım adım ek ders hesapla işlemi haberimizde. DYK kursunuda dahil edersek haftalık 25 saate kadar branş öğretmenleri ek ders ücreti alabilir.





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KamuAjans DYK kursunu da dahil edersek 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derse girebilir.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html KamuAjans





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KamuAjans DYK kursunu da dahil edersek 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derse girebilir.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html KamuAjans

Ek ders nedir?



Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.





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KamuAjans Branş Öğretmenleri için Örnek Ek Ders Hesaplama! Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar? Milli Eğitim Bakanlığı bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve idareciler aylık okutmakla yükümlü oldukları ders miktarını tamamladıktan sonra girdikleri ders sayısına göre ek ders ücreti alırlar. Branş öğretmenlerinin 2020’de ek ders hesaplamasının nasıl yapılması gerektiğini haberimizde açıkladık. 15 Kasım 2020 Pazar 11:21 ABONE OL Branş Öğretmenleri için Örnek Ek Ders Hesaplama! Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar? E-mail Tweet Like Share WhatsApp MEB branş öğretmenleri haftalık 15 saat maaş karşılığı derse girerken, 15 saati aşan dersler, nöbet, dyk, sosyal kulüp, sınıf rehberlik gibi kalemler için ek ders ücreti alırlar. Her ayın başında alınan ek ders ücreti öğretmenden öğretmene değişiklik gösterir. Branş öğretmenleri 2020 örnek ek ders hesaplama ile kendi ek derslerini hesaplayabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına kurumlarda görev yapan: Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat aylık maaş karşılığı ders okutmakla yükümlüdürler. Yani branş öğretmenlerinin girdiği 15 saat ders maaşlarına karşılık gelir. 15 saati aşan dersler için haftada 15 saate kadar, DYK kursunu da dahil edersek 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derse girebilir. Öğretmenler haftada 40 saate kadar ders verebilir. Örneğin bir branş öğretmeni 22 saat derse giriyor. Bu öğretmen 18 saat DYK kurs görevi alabilir veya başka bir branş öğretmeni 30 saat dersine giriyor bu öğretmen 10 saat DYK görevi alabilir. Branş öğretmenlerinin ders görevi DYK ile birlikte 40’ı, DYK dışında ise 30 saati aşarsa bu saatler için ücret ödenmez. Gündüz, sınav görevi, ders dışı egzersiz, nöbet görevi (gündüz) net ek ders 18.22 TL. Takviye Kursu Gündüz 36.43 TL. Takviye Kursu Gece 39.04 TL. Yüksek lisans, doktora ve benzeri durumlarda ekdersler arttırımlı ödenir. Branş Öğretmenleri Örnek Ek Ders Hesaplama Bir öğretmen düşünelim bu öğretmen 26 saat normal derse giriyor. Aynı öğretmenin 6 saat DYK görevi de var. Ayrıca bu öğretmen de sınıf öğretmenliği ve nöbet görevi de var. Söz konusu öğretmen kaç saat ek ders alır, hesaplayalım. Hafta içi girdiği ders sayısı 26’dan aylık okutmakla yükümlü olduğu ders sayısını (15) çıkardığımızda 11 saat ek ders gözüküyor. Bu elde dursun. 6 saat DYK görevi var. DYK görevi KBS sistemine ayrı olarak işlenir ve katsayısı normal ek dersten fazladır. Branş öğretmenlerine toplam girdikleri ders sayısında (aylık okuttuğu dahil) her 10 derse 1 saat ekleme yapılıyor. Yani yukarıdaki öğretmeni hesaplarsak; 26 saat + 6 saat DYK = 32 saat yapar. Bu öğretmenin 32/10= 3 saat daha haftalık ek dersine ekleme yapılır. Bu 3 saat derste elde dursun. Öğretmenin, sınıf rehberlik görevi de var demiştik. Buradan da haftalık 2 saat ekders alır. Eğer bu öğretmenin sosyal kulübü de olsaydı oradan ücret alamayacaktı. Çünkü yönetmeliğe göre sınıf rehberlik ve sosyal kulüp görevlerinden yalnızca birisi için 2 saat ücret ödeniyor. Son olarak nöbet görevine geldik. Öğretmenler tuttukları nöbetler için de haftalık 3 saat ekders alırlar. Bütün bunları topladığımızda haftada 26 saat derse giren, nöbet tutan, sınıf rehberlik görevi olan, 6 saat DYK dersi olan bir öğretmen; (11 + 3 + 2 + 3) 19 saat haftalık ek ders ücretini hak eder. Buna ilaveten 6 saat DYK ücretini de hak etmiş olur.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html KamuAjans

Adım adım haftalık ek ders ücreti hesaplama



Ek ders ücreti hesaplama işlemi yaparken birkaç kritik bilgiyi bilmeniz hesaplama işleminizin doğru sonuçlanmasını sağlar.



1. Haftalık kaç saat derse giriyorsunuz? Öğretmenler haftalık fiili olarak toplam 9 ile 19 saat arası derse giriyorsa haftalık 1 saat planlama ve hazırlık ücreti alır. 20 ile 29 saat arası derse giriyorsa haftada 2 saat planlama ve hazırlık ücreti alır. 30 saat derse giriyorsa haftada 3 saat planlama ve hazırlık ücreti alır.



2. Öğretmenin sınıf öğretmenliği varsa haftada 1 saat rehberlik dersine girer ancak bu rehberlik dersi ek ders olarak 2 saat hesaplanır. Öğretmenin sınıf rehber öğretmenliği yok ancak sosyal kulüp görevi varsa yine haftalık 2 saat ek ders ücreti alır. Eğer her ikisi de varsa yine 2 saat ek ders ücreti ödenir. Eğer hem sınıf rehber öğretmenliği yok hem de sosyal kulüp görevi yoksa bu 2 saatlik ek ders ücreti ödenmez.



3. Haftalık kaç derse giriyorsunuz?



Eğer sevk, rapor almadıysanız 1 hafta boyunca girdiğiniz ders saatinden maaş karşılığınız olan 15 saati çıkarın. Kalan ders saati üzerinden aşağıdaki örnek hesaplamalara bakın.



30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır

30-15 (maaş karşılığı) = 15

15+3 (30 saat derse girdiği için 3 saat dersi planlama ve hazırlık) = 18

30 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 20 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 18 saat ek ders ücreti alır.

29 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır



29-15(15 saat maaş karşılığı) = 14



14+2(29 saat derse girdiği için 2 saat dersi planlama ve hazırlık) = 16



29 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 18 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 16 saat ek ders ücreti alır.



20 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır



20-15(15 saat maaş karşılığı) = 5



5+2(2 saat dersi planlama ve hazırlık)= 7



20 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 7 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 9 saat ek ders ücreti alır.



19 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır



19-15(15 saat maaş karşılığı) = 4



4+1(1 saat dersi planlama ve hazırlık) = 5



19 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 5 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 7 saat ek ders ücreti alır.



16 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır



16-15(15 saat maaş karşılığı) = 1



1+1(1 saat dersi planlama ve hazırlık)= 2



16 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 2 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 4 saat ek ders ücreti alır.



15 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır



15-15 (15 saat maaş karşılığı) = 0



0+1(1 saat dersi planlama ve hazırlık) = 1



15 saat derse giren branş öğretmeni sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevi varsa haftalık 1 saat ek ders ücreti alır. Yoksa 3 saat ek ders ücreti alır.

Ek ders hesaplama tablosu

Her öğretmen her zaman ek ders ücreti alır mı?

Toplum nezdinde bu konu oldukça yanlış bilinmektedir. Her öğretmen her zaman ek ders ücreti almaz. Eğer öğretmenin çalıştığı okulda öğretmen sayısı az ise 15 saat üzerine çıktığı anda ek ders ücreti alır. Ancak öğretmenin çalıştığı okulda öğretmen sayısı fazlaysa öğretmen ek ders ücreti alamaz. Dolayısıyla şehir merkezlerinde öğretmen fazlalığı olduğu için öğretmen ek ders ücreti alamayacaktır. Daha çok taşradaki öğretmenler öğretmen sayısı az olduğu için bu ücreti alırlar.



Öğretmenler okulların tatil olduğu yarı yıl ve yaz tatilinde ek ders ücreti alamazlar. Ayrıca ramazan ve kurban bayramı, diğer milli bayramlarda da öğretmenlerin ek ders ücreti kesilir.



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