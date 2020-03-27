Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, ceza evlerinde görevli olan ama idari tatil nedeniyle fiilen görevini yapamayan öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapamayacağını açıkladı, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, ceza evlerinde görevli olan ama idari tatil nedeniyle fiilen görevini yapamayan öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapamayacağını açıkladı.
CTE, Öğretmen ve Vaizlere Ek Ders Ödemesi Yapmayacak
Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, ceza evlerinde görevli olan ama idari tatil nedeniyle fiilen görevini yapamayan öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapamayacağını açıkladı, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, ceza evlerinde görevli olan ama idari tatil nedeniyle fiilen görevini yapamayan öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapamayacağını açıkladı.
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