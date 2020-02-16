Başkan Erdoğan'a Hakaret Eden Öğretmen Görevden Alındı, Bursa'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni, görevinden alındı. Öğretmenler Siyasetten uzak durmalı, Öğretmenler siyasi ayrımcılık yapıyor mu, Öğretmenler siyaset yapabilir mi? Detaylar haberde...

Başkan Erdoğan'a Hakaret Eden Öğretmen Görevden Alındı

Başkan Erdoğan'a Hakaret Eden Öğretmen Görevden Alındı, Bursa'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni, görevinden alındı. Öğretmenler Siyasetten uzak durmalı, Öğretmenler siyasi ayrımcılık yapıyor mu, Öğretmenler siyaset yapabilir mi? Detaylar haberde...

Bursa nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda İnegöl İlçesinde görevli bir öğretmen sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağza alınmayacak bir öğretmene yakışmayacak bir şekilde hakaret içeren paylaşımlar yaptığı durumu gören vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Şikayet üzerine harakete geçen Cumhuriyet savcılığı ve bakanlık müfettişleri inceleme başlattı ve sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımza hakaret ettiği tespit edilen anasınıfı öğretmeni B.K, bakanlık tarafından çok yerinde ve doğru bir karar ile görevinden alındı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K. hakkında dava açılan ve soruşturma başlatılan bu kendi bilmez öğretmen hakkında halk tarafından da çok büyük tepki geldi.

Öğretmenmisiniz Siyasetçi Mi?

Öğretmenler son zamanlarda sosyal medya hesaplarında okul içinde Okul dışında özellikle siyaset ile çok fazla uğraşmaya başladı geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi öğretiminden sorumlu öğretmenlerimiz Önceki yıllarda siyaset ile bu kadar uğraşmıyorlardı.

Son zamanlarda bazı öğretmenlerin siyaset ile uğraşması ve bu öğretmenler hakkında hiçbir yaptırım kararı alınmaması diğer öğretmenlere de siyaset uğraşmaya yöneltti Siz öğretmen olarak öğretmen misiniz yoksa siyasetçi mi sorusunu akıllara getirdi öğretmenseniz öğretmenliğinizi yapın siyasetçi iseniz öğretmenlikten istifa edin siyaset yapın fakat Öğretmen olarak siyaset ile uğraşmayın geleceğimizin teminatı çocuklarımızı zehirlemekten vazgeçin siyaset ile uğraşan her öğretmene savcılık ve bakanlık tarafından müfettişler ile tespit edildiğine görevden uzaklaştırılacak kanun ve yönetmeliklerin tekrar yürürlüğe girmesi gerekiyor çünkü son zamanlarda hızla artan okullarda siyaset olayları giderek fazlalaşıyor

Örneğin öğretmen a partiyi destekliyor, öğrenci velisi B partili ise o çocuk hakkında öğretmen kin ve nefret duygularına kapılark o çocuğun başarısızlığı için elinden geleni ardına koymuyor, Ilgilenmiyor. Sınavlarda başarılı olarak göstermemek için elinden geleni yapıyor. Yine aynı şekilde öğretmen A Partili çocuğun velisi de A Partili olunca çocuk konuyu bilmese bile Sınavda başarılı olamasa bile dersten geçiyor.

Gerçekten çok sıkıntılı olan bu süreçte öğretmenlerin siyasetten uzak tutmak için bakanlık ve hükümetin belirli tedbirler alması gerekiyor. Atanamayan yüz binlerce öğretmen varken atanmış öğretmenlerin işlerini yapmaları gerekirken siyasetle uğraşmaları gerçekten halk tarafından da çok büyük tepki çekiyor Okullarımızda siyaset bir an önce bitirmeli eğitim-öğretime yoğunlaşmalı geleceğimizin teminatı Çocuklarımıza nasıl ülkeye faydaları olacak şekilde yetiştirmeliyiz.

Sosyal medya ise öğretmen Hakkında Şu Yorumlar Yapıldı

Devlet memuru da siyasete bulaştı askerlerden bulaştı devletin memurun ne işi var siyasete adam çıkıyor parti tutuyor devlet memuru onlar hakkında da soruşturma açılsın

Aldığı paraya rağmen düşmansa bıraksın gitsin memurluğu. O nankörün kamuya faydası da yoktur zaten. Ayrıca hiç biri aldığı para için düşman değil biliyor ki gayet iyi para alıyorlar.

Hakaretin her turlusune karsiyim.kime yapilirsa yapilsin...saygi cercevesi icinde elestri hakkimiz olabilir ama bu hakaret kapisini aralamasin asla.

Oh olsun.Herkes işini yapsın. sevmiyorsanda hakaret edemezsin...adam reisi cumhur...beğen veya beğenme ,iste veya isteme seni temsil ediyor... mülküamir ilçede kaymakam,ilde vali ,ülkede cumhurbaşkanı .bu nasıl memur astını üstünü bilmiyor.yazık şimdi git fetöcülerle beraber mazlumumda mazlumum tiyatrosunda anasınıfı öğretmeni rolünü oyna Kimse kimseyi sevmen zorunda değil, kimse kimseye saygı duymak zorunda da değil ancak saygılı davranmak zorunda. İktidar ya da muhalefet fark etmez; vatandaş olarak, hele de devlet memuru olarak tüm liderlere saygılı davranmak, saygılı olmak zorundayız. Sadece kanuni olarak değil, etik olarak da öyle olmak zorundayız. KAYNAK KAMUSAATİ.COM

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