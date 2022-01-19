Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?

Bakan Mahmut Özer'in "Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimiz ve idari personelimize okullarımızın yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için başarı belgesi düzenleyerek ilettik. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." açıklamasına göre öğretmen ve yöneticilere başarı Belgesi verilecek

Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge'nin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (d) fıkrasında Başarı belgesi "Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgeyi ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

Başarı Belgesi ne işe yarar?

Aynı yönergenin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (e) fıkrasına göre; "e) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi ifade eder." hükümlerine göre üç defa alınması halinde üstün başarı belgesi alınmasına vesile olmaktadır.

Aynı yönergenin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (f) fıkrasına göre; "f) Ödül: Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'üne kadar yapılabilecek ödemeyi, ifade eder." hükümlerine göre üstün başarı Belgesi alanlara maddi bir kazanım sağlar.

Aynı yönergenin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (g) fıkrasında Ödül Belgesi "Ödül alanlara verilen belgeyi" şeklinde tanımlanmıştır.

- Yönetici görevlendirmede ek puan veriliyor

Ayrıca bu belgelere sahip olan öğretmen ve yöneticilere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğine göre ek puan verilmektedir. Mesleki ve teknik okullarda alan şefi ve atölye şeflerinin belirlenmesinde yine ek puan verilmektedir.

- Atama ve yer değiştirmelerdeki düzenlemeyi Danıştay durdurmuştu

Yine Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yukarıda yer verdiğimiz belgeleri alanlara ek hizmet puanı verilmesi yönünde yapılan değişikliğin Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuş olup dava esastan devam etmektedir.

Bu ve benzer konularda bu tür belgelere sahip olanlara değerlendirmelerde ek puan verilmektedir.

Dolayısıyla Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına göre üçüncü başarı belgesini alacak olanlar yukarıda belirttiğimiz imkanlara kavuşacaktır.