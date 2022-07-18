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Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Eğitimi Kaç Saat?, Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimleri Başladı

başöğretmenlik için 240 saat eğitim, Uzman öğretmenlik için 180 saat olarak verilecek seminerler 18 Temmuz 2022 pazartesi 00:01'de başlayacak.

Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Eğitimi Kaç Saat?, Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimleri Başladı
Kamusaati
Kamusaati
18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:48

Derslerin genellikle 20-25 dakika aralığında olacağı seminerler uzman öğretmenlik için 35 iş günü sürecek ve 05 Eylül 2022'de sona erecek. Başöğretmenlik için ise 45 iş günü sürerek 19 Eylül 2022'de sona erecek. Öğretmenler seminerleri günün her saati izleyebilecekler. İsteyen öğretmenler izleyecekleri seminerleri erkenden de bitirebilirler.

Seminerlerdeki konularla ilgili metinler de verilecek ve oradan çalışma ( sınava hazırlanma) imkanı da olacak.

MEB tarafından engelli öğretmenler için de ayrıca çalışma yapıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Baş Öğretmen #Uzman Öğretmen #Eğitimi Kaç Saat #Öğretmenlik Eğitimleri #Öğretmenlik seminerleri
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