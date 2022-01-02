Aday öğretmenlerin izleyeceği filmler ve okuyacağı kitapların listesi 2022 - 2023

Aday öğretmenler için MEB tarafından tavsiye edilen kitaplar aşağıdadır.
Türkiye’nin Maarif Davası / Nurettin Topçu / Dergah
Doğunun Bilgisi Batının Bilimi / Joseph Needham / MAB
Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek / Salman KHAN / YKY
Cahil Hoca / JacquesRancier / Metis
Öğretmen/ Frank Mccourt / Altın Kitaplar
Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli / Kültür ve Turizm Bakanlığı
Okulsuz Toplum / Ivan Illich / Şule
Beyaz Zambaklar Ülkesinde / Grigory Petrov / Hayat
Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri / İsmail Kara- Ali Birinci / Dergah
Çocuklar Neden Başarısız Olur? / John Holt / Beyaz
Meraklı Zihinler (Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur) / John Brockman / Tübitak
Eğitim Üzerine / Immanuel Kant / İz
Kafa Karıştıran Kelimeler / Rasim Özdenören / İz
Emile / J. J. Rousseau / YKY
Ezilenlerin Pedagojisi / PauloFreire / Ayrıntı
Modern Dünyanın Bunalımı / Rene Guenon / Hece
Halkın Bilim Tarihi / Clifford D. Conner / Tübitak
Hızırla Kırk Saat / Sezai Karakoç / Diriliş
Küçük Prens / Antoine De Saint-Exupéry / Hece
Sofie’nin Dünyası / JosteinGaarder / Pan
Eğitim – Gençlik – Üniversite / Peyami Safa / Ötüken
Bir Bilim Adamının Romanı / Oğuz Atay / İletişim
Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor) / Henry Rosovsky / Tübitak
Duygusal Zekâ / Daniel Goleman / Varlık
Okul Sıkıntısı / Daniel Pemac / Can
İnsan ve İnsanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı / Evrim
Küçük Ağaç’ın Eğitimi / Forrest Carter / Say
Başarısızlığın Olmadığı Okul / William Glasser / Beyaz
Sosyal Bilimleri Açın / Gulbenkian Komisyonu / Metis
Bilim Kilisesi: Özgür Bir Toplumda Bilim / Paul Feyerabend / Pınar
Bürokratlar / Erhan Bener / Everest
Çocuk Davamız / Kazım Karabekir / YKY
Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim / T. Leitch / Hece
Bozkırdaki Çekirdek / Kemal Tahir / İthaki
Bitmeyen Gece / Mitat Enç / Ötüken
Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı / Stephen R. Covey / Varlık
Bilim Tarihi Sohbetleri / Fuat Sezgin / Timaş
Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım /Ahmet Y. Özemre / Kubbealtı Akademi
Diriliş Neslinin Amentüsü / Sezai Karakoç / Diriliş
Mahrem Macera / Ş. Hamidu Kan / Özgün Yayıncılık
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları (1870-1940) / Mehmet A. Bal / Ark
Acımak / Reşat N. Güntekin / İnkılap
Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız / Samiha Ayverdi / Kubbealtı
Doğu ve Batı Arasında İslam / Aliya İzzetbegoviç / Klasik
Seminer Dönemi İçin Listeye Eklenen Yeni Kitaplar
Eğitim Yazıları / İsmail Gaspıralı / Ötüken
Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı / John Taylor Gatto / Edam
Doğadaki Son Çocuk / Richard Louv / Tubitak
Arkadaşlığın Matematiği / Steven Strogatz / Tubitak
Benim Küçük Dostlarım / H. Nusret Zorlutuna / Timaş
Eğitici Tolstoy / Daniel Moulin / Hece
Asya’nın Kandilleri / Halime Toros / Hece (Belgesel serisi de var.)
Aday öğretmenler için MEB tarafından tavsiye edilen filmler aşağıdadır.
İki Dil Bir Bavul
Billy Elliot
Koro / Les Choristes
Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par
Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)
Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society
Sınıf / Entre Les Murs (The Class)
Tepetaklak Nelson / Half Nelson
Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar
Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus
3 Idiots
Asya’nın Kandillleri (Belgesel)
Birinci Sınıf / The First Grader
Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman
Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have
Can Dostum / Good Will Hunting
İmparatorlar Kulübü
Kara (Black)
Özgürlük Yazarları
Patch Adams
Kör Nokta
The Blindside
Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)
Okunan kitaplar Form 5’e, izlenen filmler ise form 6’ya yazılır.
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