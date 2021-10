Aday öğretmenlerin izleyeceği filmler ve okuyacağı kitapların listesi 2022- 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması gerçekleştirilen aday öğretmenlerin izlemesi gereken filmler ve okuması gereken kitaplar merak ediliyor. MEB tarafından belirlenen aday öğretmenlerin okuyacağı kitap listesi ve aday öğretmenlerin izleyeceği film listesi bir örnek oluşturmaktadır. MEB tarafından verilen kitap ve film listesi örnek okur gözüyle okunacak ve bu okumalar ve izlemeler sonunda kitap değerlendirme formu ve film izleme formu doldurulacak.

2022 MEB Seminer Programları belli oldu. Okulların kapanması ile birlikte öğretmenler mesleki seminer programlarına katılıyor. MEB 2022 Yılı, okunacak kitaplar ve izlenecek film listelerini güncelledi. 2022 yılına ait film ve kitap listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.



MEB, geçtiğimiz dönemde aday öğretmenlerin okuyacağı kitapları ve izleyeceği filmleri belirlerken öğretmenlerin eğitim hayatı boyunca rehberi olacak türden film ve kitaplar seçmişti.



MEB'in hazırladığı film listesine baktığınızda genelde öğrencilerin hayatlarına dokunan, onların hayatlarında yeni bir ufuk açan, onları yönlendiren, onlara rehber olan, kısaca kendini gerçekleştirme yolunda öğrencilerine destek olan öğretmenlerin hayatlarını anlatan filmler göze çarpıyor.







.







Aday öğretmenlerin, ( stajyer öğretmenlerin ) okuyacağı kitaplar ve izleyeceği filmler oldukça beğeniliyor. Bu sebeple sosyal medyada bu filmleri sadece aday öğretmenlerin değil izlememiş olan tüm öğretmenlerin izlemesi aynı şekilde kitapları da okuması gerektiği üzerine yorum yapılıyor.





Aday öğretmenler için MEB tarafından tavsiye edilen kitaplar aşağıdadır.

Türkiye’nin Maarif Davası / Nurettin Topçu / Dergah

Doğunun Bilgisi Batının Bilimi / Joseph Needham / MAB

Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek / Salman KHAN / YKY

Cahil Hoca / JacquesRancier / Metis

Öğretmen/ Frank Mccourt / Altın Kitaplar

Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Okulsuz Toplum / Ivan Illich / Şule

Beyaz Zambaklar Ülkesinde / Grigory Petrov / Hayat

Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri / İsmail Kara- Ali Birinci / Dergah

Çocuklar Neden Başarısız Olur? / John Holt / Beyaz

Meraklı Zihinler (Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur) / John Brockman / Tübitak

Eğitim Üzerine / Immanuel Kant / İz

Kafa Karıştıran Kelimeler / Rasim Özdenören / İz

Emile / J. J. Rousseau / YKY

Ezilenlerin Pedagojisi / PauloFreire / Ayrıntı

Modern Dünyanın Bunalımı / Rene Guenon / Hece

Halkın Bilim Tarihi / Clifford D. Conner / Tübitak

Hızırla Kırk Saat / Sezai Karakoç / Diriliş

Küçük Prens / Antoine De Saint-Exupéry / Hece

Sofie’nin Dünyası / JosteinGaarder / Pan

Eğitim – Gençlik – Üniversite / Peyami Safa / Ötüken

Bir Bilim Adamının Romanı / Oğuz Atay / İletişim

Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor) / Henry Rosovsky / Tübitak

Duygusal Zekâ / Daniel Goleman / Varlık

Okul Sıkıntısı / Daniel Pemac / Can

İnsan ve İnsanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı / Evrim

Küçük Ağaç’ın Eğitimi / Forrest Carter / Say

Başarısızlığın Olmadığı Okul / William Glasser / Beyaz

Sosyal Bilimleri Açın / Gulbenkian Komisyonu / Metis

Bilim Kilisesi: Özgür Bir Toplumda Bilim / Paul Feyerabend / Pınar

Bürokratlar / Erhan Bener / Everest

Çocuk Davamız / Kazım Karabekir / YKY

Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim / T. Leitch / Hece

Bozkırdaki Çekirdek / Kemal Tahir / İthaki

Bitmeyen Gece / Mitat Enç / Ötüken

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı / Stephen R. Covey / Varlık

Bilim Tarihi Sohbetleri / Fuat Sezgin / Timaş

Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım /Ahmet Y. Özemre / Kubbealtı Akademi

Diriliş Neslinin Amentüsü / Sezai Karakoç / Diriliş

Mahrem Macera / Ş. Hamidu Kan / Özgün Yayıncılık

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları (1870-1940) / Mehmet A. Bal / Ark

Acımak / Reşat N. Güntekin / İnkılap

Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız / Samiha Ayverdi / Kubbealtı

Doğu ve Batı Arasında İslam / Aliya İzzetbegoviç / Klasik

Seminer Dönemi İçin Listeye Eklenen Yeni Kitaplar

Eğitim Yazıları / İsmail Gaspıralı / Ötüken

Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı / John Taylor Gatto / Edam

Doğadaki Son Çocuk / Richard Louv / Tubitak

Arkadaşlığın Matematiği / Steven Strogatz / Tubitak

Benim Küçük Dostlarım / H. Nusret Zorlutuna / Timaş

Eğitici Tolstoy / Daniel Moulin / Hece

Asya’nın Kandilleri / Halime Toros / Hece (Belgesel serisi de var.)

Aday öğretmenler için MEB tarafından tavsiye edilen filmler aşağıdadır.

İki Dil Bir Bavul

Billy Elliot

Koro / Les Choristes

Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par

Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)

Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society

Sınıf / Entre Les Murs (The Class)

Tepetaklak Nelson / Half Nelson

Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar

Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus

3 Idiots

Asya’nın Kandillleri (Belgesel)

Birinci Sınıf / The First Grader

Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman

Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have

Can Dostum / Good Will Hunting

İmparatorlar Kulübü

Kara (Black)

Özgürlük Yazarları

Patch Adams

Kör Nokta

The Blindside

Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)

Okunan kitaplar Form 5’e, izlenen filmler ise form 6’ya yazılır.