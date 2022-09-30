2023 yılı TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı!, TYP Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları

2023 yılının resmi tatil günleri dini, milli veya kültürel öneme sahip bazı olaylar nedeniyle resmi tatil olarak kabul edilir. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kabul edilir. Her sene resmi tatil günleri farklılık gösterir. Bu yüzden öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerine göre önceden hazırlıklarını planlar. Uzun ve stresli çalışma ve eğitim hayatı geçirenler için resmi tatil günleri dinlemede yardımcı olur. 2023 yılı resmi tatiller takvimi ile ilgili içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.