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2023 yılı TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı!, TYP Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları

İŞKUR 2023 TYP başvuru ekranı: MEB TYP başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Başvuru Süresi Kaç gündür ? Hangi Tarihlerde Başvuru Yapılacaktır? MEB TYP Toplum Yararına Program temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi Alımıİşte Detaylar

2023 yılı TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı!, TYP Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları
Kamusaati
Kamusaati
30 Eylül 2022 Cuma 21:51

TYP Toplum Yararına Personel Alımı 2023 | Okullara personel alımı yapılacak

 2023 yılında İşkur Kapsamında Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. 

KAYSERİ İLİNDE Toplum Yararına Program başvuruları en kısa zamanda alınmaya başlayacaktır. İşkurun resmi sitesini takip ediniz lütfen.. www.iskur.gov.tr

Başvuru yapacak vatandaşlarımız aşağıdaki portal numaralarından www.iskur.gov.tr adresinden kendileri tarafından başvuru yapabilecekleri gibi KAYSERİ İşkur kurumuna Giderek de başvuru yapabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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