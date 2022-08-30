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2022 yılı TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı!, TYP Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları

İŞKUR 2022 TYP başvuru ekranı: MEB TYP başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Başvuru Süresi Kaç gündür ? Hangi Tarihlerde Başvuru Yapılacaktır? MEB TYP Toplum Yararına Program temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi Alımıİşte Detaylar

2022 yılı TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı!, TYP Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları
Kamusaati
Kamusaati
30 Ağustos 2022 Salı 14:18

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü TYP Toplum Yararına Personel Alımı

Kayseri İlinde 2022 yılında İşkur Kapsamında Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. 

KAYSERİ İLİNDE Toplum Yararına Program başvuruları en kısa zamanda alınmaya başlayacaktır. İşkurun resmi sitesini takip ediniz lütfen.. www.iskur.gov.tr

Başvuru yapacak vatandaşlarımız aşağıdaki portal numaralarından www.iskur.gov.tr adresinden kendileri tarafından başvuru yapabilecekleri gibi KAYSERİ İşkur kurumuna Giderek de başvuru yapabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #güvenlik #başvuru #2022 #typ #temizlik #nasıl #nereden #yapılır
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Hidayet Özcan - 10 ay önce
Hidayet Özcan ne zaman açıklanacak öğrenebilir miyiz
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alieren - 3 ay önce
arkadaşlar işkur typ yalnızca haziranda acıklanır ue işkur yeni personel alınacak
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alieren - 3 ay önce
arkadaşlar typ yeni temizlik elemanı alacak
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alieren - 3 ay önce
arkadaşlar işkur typ yalnızca haziranda acıklanır ue işkur yeni personel alınacak
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müdür - 5 gün önce
typ liler ne kadrosu bekliyor nasıl olsa sonumuz yok diye okul kapanmasına 15 gün kala rapor alanlar okulu öğrencileri o sıcakta perişan edenler ne kadrosu bekliyor yazık okulun şekli şemeli kaydı
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Müdüre cevap - 1 gün önce
Müdür nick olan beyefendi neden herkesi katıyorsunuz aynı kefeye ben şimdi çalıştıgım okulda herkesin typ lilerin kadrolu çalışanlarına yem ettiğini söylüyormuyum typ li çalışan geldiöi kadrolular yatışa geçiyor ve bunu müdür idarede destek veriyor ağızıno bile açamıyor bide gazi yakını şehit yakını DİE girenlere hiç sesi çıkmıyor müdürlerin :)
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