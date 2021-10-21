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2022 yılı TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı! Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları

İŞKUR 2022 TYP başvuru ekranı: MEB TYP başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Başvuru Süresi Kaç gündür ? Hangi Tarihlerde Başvuru Yapılacaktır? MEB TYP Toplum Yararına Program temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi Alımıİşte Detaylar

2022 yılı TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı! Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları
21 Ekim 2021 Perşembe 21:18

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü TYP Toplum Yararına Personel Alımı

Kayseri İlinde 2022 yılında İşkur Kapsamında Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. 

KAYSERİ İLİNDE Toplum Yararına Program başvuruları en kısa zamanda alınmaya başlayacaktır. İşkurun resmi sitesini takip ediniz lütfen.. www.iskur.gov.tr

Başvuru yapacak vatandaşlarımız aşağıdaki portal numaralarından www.iskur.gov.tr adresinden kendileri tarafından başvuru yapabilecekleri gibi KAYSERİ İşkur kurumuna Giderek de başvuru yapabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2022 #typ #başvuru #nereden #nasıl #yapılır #güvenlik #temizlik
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