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2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

2022 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?, 2022 eylülün kaçında okullar açılacak?, Öğretmenler yaz tatilinde okula gidecek mi?, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılının detaylarını paylaştı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
07 Haziran 2022 Salı 11:34

Bu yılki eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken, gelecek dönem için hazırlanan takvim belli oldu.

Takvimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı.

İlk ders zili 12 Eylül'de çalacak

Açıklamalaya göre; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

İlk tatil 14-18 Kasım'da

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Mahmut Özer, ara tatil tarihlerini ise şu şekilde sıraladı:

  • 1. Dönem Ara Tatil: 14-18 Kasım 2022
  • 2. Dönem Ara Tatil: 17-20 Nisan 2023

Öte yandan yarı yıl tatilinin ise 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Karneler 16 Haziran'da dağıtılacak

Eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih de 16 Haziran 2023.

Ara tatillerde öğretmenlere izin

Bakan Mahmut Özer, açıklamalarında öğretmenlere de bir müjde verdi.

Bakan Özer, "Koronavirüs salgınında öğretmenlerimiz çok yoruldular. Bu ara tatillerde öğretmenlerimizin okullara gelme zorunluluğunu kaldıracağız." dedi.

Etiketler; #2022 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK
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