2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Yemeksepeti verileri çalındı mı?, BANA Bİ Yemeksepeti kart bilgileri çalındı mı?, yemeksepeti kimler hacklendi?, Yemeksepeti kredi kartı silme nasıl yapılır?, Yemeksepeti Hakkında Yeni Veri Sızıntısı İddiası: Kayıtlı Kredi Kartlarıyla Habersizce Siparişler Veriliyor, Yemeksepeti'nin bir kez daha siber saldırıya uğradığı ve milyonlarca kullanıcının bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Peki, Yemeksepeti hacklendi mi?