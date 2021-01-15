2021 Yılında Öğretmenlerin Alacağı Ek Ders Ücretleri Belli Oldu

2020 Yılında Öğretmenlerin Alacağı Ek Ders Ücretleri Belli Oldu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2020 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti, 2020 yılı Öğretmenlerin Gündüz ek ders ücreti, Gece ek ders ücreti, Özel eğitim ek ders ücreti, Takviye kursu ek ders ücreti, 2020 ek ders ücreti hesaplama, ek ders yönetmeliği, ek der çizelgesi, ek ders puantaj ve tablosu, öğretmenlerin ek göstergesi, Detaylar Haberde...
Ek ders görevi verilen öğretmenler haftalık girdikleri zorunlu derslere ek olarak derslerde eğitim verir. Girdikleri her ders için ekstra ücret alan öğretmenlerin aldıkları ek ders ücretleri her yıl artıyor. Normal koşullarda haftalık belirlenen saat kadar zorunlu derse giren öğretmenler bu zorunlu saatlik dersin karşılığını maaş olarak alan öğretmenler bunun üzerindeki dersleri ek ders ücreti üzerinden vermektedir.
Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.
Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.
Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor.
ÖĞRETMENLERİN 2021 OCAK AYI EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Kamu görevlileri ile emeklilerinin aylık ücretlerine 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak %3 oranında genel maaş artışı yapılacak ve ayrıca 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranının %4’ten fazla çıkan kısmı da maaşlara yansıtılacak.
Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon %8,35 oranında gerçekleştiğinden, maaşlara %4,35 oranında enflasyon farkı artışı yapılacak.
Böylelikle, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli maaş artış oranı toplam %7,35 olacak.
2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması sonrasında memur maaşı için %3 lük toplu sözleşmede alınan zam oranın üzerine %4,36 'luk enflasyon farkı ilave edildi. Toplamda memurlar maaşına 2020 yılının ilk 6 ayında %7,36 zam yapılmış oldu.
2021 Ocak Temmuz Öğretmen Ek Ders Brüt ve Net Ücretlere İlişkin Tabloya bakacak olursak
Ocak/Temmuz Sözleşmeli Öğretmenin Maaş katsayısı 0.165830; Vergi Dilimi %15; Damga Vergisi 7.59 (binde) olarak belirlendi.
Gündüz, Sınav Görevi; Belleticilik, Ders Dışı Egzersiz ve Nöbet Görevi ''Gündüz'' 1 ek ders saati brüt ek ders 23.22; gelir vergisi 3.48; damga vergisi 0.18; kesinti toplamı 3.66; net ek ders 19.56'dir.
Gündüz Master %5 1 ek ders saati brüt ek ders 24.38; gelir vergisi 3.66; damga vergisi 0.19; kesinti toplamı 3.84; net ek ders 20.53'dür.
Gündüz Doktora %15 1 ek ders saati brüt ek ders 26.70; gelir vergisi 4.00; damga vergisi 0.20; kesinti toplamı 4.21; net ek ders 22.49'dur.
Takviye Kursu Gündüz 1 ek ders saati brüt ek ders 46.43; gelir vergisi 6.96; damga vergisi 0.35; kesinti toplamı 7.32; net ek ders 39.12'dir.
Takviye Kursu Gündüz Master 1 ek ders saati brüt ek ders 47.59; gelir vergisi 7.14; damga vergisi 0.36; kesinti toplamı 7.50; net ek ders 40.09'dur.
Takviye Kursu Gündüz Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 49.91; gelir vergisi 7.49; damga vergisi 0.38; kesinti toplamı 7.87; net ek ders 42.04'dür.
Takviye Kursu Gece 1 ek ders saati brüt ek ders 49.75; gelir vergisi 7.46; damga vergisi 0.38; kesinti toplamı 7.84; net ek ders 41.91'dir.
Takviye Kursu Gece Master 1 ek ders saati brüt ek ders 50.99; gelir vergisi 7.65; damga vergisi 0.39; kesinti toplamı 8.04; net ek ders 42.95'dir.
Takviye Kursu Gece Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 53.48; gelir vergisi 8.02; damga vergisi 0.41; kesinti toplamı 8.43; net ek ders 45.05'dir.
%25 Fazla Ek Ders (Özel Eğitim), Belleticilik %25 Artırımlı, Destek Eğitim odası %25 Fazla 1 ek ders saati brüt ek ders 29.02; gelir vergisi 4.35; damga vergisi 0.22; kesinti toplamı 4.57; net ek ders 24.45'dir.
%25 Artırımlı + %5 Master 1 ek ders saati brüt ek ders 30.47; gelir vergisi 4.57; damga vergisi 0.23; kesinti toplamı 4.80; net ek ders 25.67'dir.
%25 Artırımlı + %15 Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 33.37; gelir vergisi 5.01; damga vergisi 0.25; kesinti toplamı 5.26; net ek ders 28.11'dir.
%25 Artırımlı + Gece 1 ek ders saati brüt ek ders 31.09; gelir vergisi 4.66; damga vergisi 0.24; kesinti toplamı 4.90; net ek ders 26.19'dur.
%25 Artırımlı + Gece + Master 1 ek ders saati brüt ek ders 32.65; gelir vergisi 4.90; damga vergisi 0.25; kesinti toplamı 5.15; net ek ders 27.50'dir.
%25 Artırımlı + Gece + Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 35.76; gelir vergisi 5.36; damga vergisi 0.27; kesinti toplaı 5.64; net ek ders 30.13'dür.
Gece/Hafta Sonu Ek Ders 1 ek ders saati brüt ek ders 24.87; gelir vergisi 3.73; damga vergisi 0.19; kesinti toplamı 3.92; net ek ders 20.95'dir.
2021 yılı Kadrolu Öğretmenlerin 2021 Ocak Temmuz Ek Ders Brüt ve Net Ücretleri
Gündüz, Sınav Görevi; Belleticilik, Ders Dışı Egzersiz ve Nöbet Görevi ''Gündüz'' 1 ek ders saati brüt ek ders 23.22;
gelir vergisi 4.64; damga vergisi 0.18; kesinti toplamı 4.82; net ek ders 18.40'dır.
Gündüz Master %5 1 ek ders saati brüt ek ders 24.39; gelir vergisi 4.88; damga vergisi 0.19; kesinti toplamı 5.06; net ek ders 19.32'dir.
Gündüz Doktora %15 1 ek ders saati brüt ek ders 26.70; gelir vergisi 5.34; damga vergisi 0.20; kesinti toplamı 5.54; net ek ders 21.16'dır.
Takviye Kursu Gündüz 1 ek ders saati brüt ek ders 46.43; gelir vergisi 9.29; damga vergisi 0.35; kesinti toplamı 9.64; net ek ders 36.79'dur.
Takviye Kursu Gündüz Master 1 ek ders saati brüt ek ders 47.59; gelir vergisi 9.52; damga vergisi 0.36; kesinti toplamı 9.88; net ek ders 37.71'dir.
Takviye Kursu Gündüz Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 49.91; gelir vergisi 9.98; damga vergisi 0.38; kesinti toplamı 10.36; net ek ders 39.55'dir.
Takviye Kursu Gece 1 ek ders saati brüt ek ders 49.75; gelir vergisi 9.95; damga vergisi 0.38; kesinti toplamı 10.33; net ek ders 39.42'dir.
Takviye Kursu Gece Master 1 ek ders saati brüt ek ders 50.99; gelir vergisi 10.20; damga vergisi 0.39; kesinti toplamı 10.59; net ek ders 40.40'dır.
Takviye Kursu Gece Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 53.48; gelir vergisi 10.70; damga vergisi 0.41; kesinti toplamı 11.10; net ek ders 42.38'dir.
%25 Fazla Ek Ders (Özel Eğitim), Belleticilik %25 Artırımlı, Destek Eğitim odası %25 Fazla 1 ek ders saati brüt ek ders 29.02;
gelir vergisi 5.80; damga vergisi 0.22; kesinti toplamı 6.02; net ek ders 23.00'dır.
%25 Artırımlı + %5 Master 1 ek ders saati brüt ek ders 30.47; gelir vergisi 6.09; damga vergisi 0.23; kesinti toplamı 6.32; net ek ders 24.15'dir.
%25 Artırımlı + %15 Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 33.37; gelir vergisi 6.68; damga vergisi 0.25; kesinti toplamı 6.93; net ek ders 26.45'dir.
%25 Artırımlı + Gece 1 ek ders saati brüt ek ders 31.09; gelir vergisi 6.22; damga vergisi 0.24; kesinti toplamı 6.45; net ek ders 24.63'dür.
%25 Artırımlı + Gece + Master 1 ek ders saati brüt ek ders 32.65; gelir vergisi 6.53; damga vergisi 0.25; kesinti toplamı 6.78; net ek ders 25.87'dir.
%25 Artırımlı + Gece + Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 35.76; gelir vergisi 7.15; damga vergisi 0.27; kesinti toplaı 7.47; net ek ders 28.34'dür.
Gece/Hafta Sonu Ek Ders 1 ek ders saati brüt ek ders 24.87; gelir vergisi 4.97; damga vergisi 0.19; kesinti toplamı 5.16; net ek ders 19.71'dir.
2021 Ocak Temmuz Kadrolu Ek Ders Brüt ve Net Ücretlere İlişkin Tabloya bakacak olursak;
Gündüz, Sınav Görevi; Belleticilik, Ders Dışı Egzersiz ve Nöbet Görevi ''Gündüz'' 1 ek ders saati brüt ek ders 23.22;
gelir vergisi 6.27; damga vergisi 0.18; kesinti toplamı 6.44; net ek ders 16.77'dir.
Gündüz Master %5 1 ek ders saati brüt ek ders 24.39; gelir vergisi 6.58; damga vergisi 0.19; kesinti toplamı 6.77; net ek ders 17.62'dir.
Gündüz Doktora %15 1 ek ders saati brüt ek ders 26.70; gelir vergisi 7.21; damga vergisi 0.20; kesinti toplamı 7.41; net ek ders 19.29'dur.
Takviye Kursu Gündüz 1 ek ders saati brüt ek ders 46.43; gelir vergisi 12.54; damga vergisi 0.35; kesinti toplamı 12.89; net ek ders 33.54'dür.
Takviye Kursu Gündüz Master 1 ek ders saati brüt ek ders 47.59; gelir vergisi 12.85; damga vergisi 0.36; kesinti toplamı 13.21; net ek ders 34.38'dir.
Takviye Kursu Gündüz Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 49.91; gelir vergisi 13.48; damga vergisi 0.38; kesinti toplamı 13.86; net ek ders 36.05'dir.
Takviye Kursu Gece 1 ek ders saati brüt ek ders 49.75; gelir vergisi 13.43; damga vergisi 0.38; kesinti toplamı 13.81; net ek ders 35.94'dür.
Takviye Kursu Gece Master 1 ek ders saati brüt ek ders 50.99; gelir vergisi 13.77; damga vergisi 0.39; kesinti toplamı 14.16; net ek ders 36.83'dür.
Takviye Kursu Gece Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 53.48; gelir vergisi 14.44; damga vergisi 0.41; kesinti toplamı 14.85; net ek ders 38.63'dür.
%25 Fazla Ek Ders (Özel Eğitim), Belleticilik %25 Artırımlı, Destek Eğitim odası %25 Fazla 1 ek ders saati brüt ek ders 29.02;
gelir vergisi 7.84; damga vergisi 0.22; kesinti toplamı 8.06; net ek ders 20.96'dır.
%25 Artırımlı + %5 Master 1 ek ders saati brüt ek ders 30.47; gelir vergisi 8.23; damga vergisi 0.23; kesinti toplamı 8.46; net ek ders 22.01'dir.
%25 Artırımlı + %15 Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 33.37; gelir vergisi 9.01; damga vergisi 0.25; kesinti toplamı 9.27; net ek ders 24.11'dir.
%25 Artırımlı + Gece 1 ek ders saati brüt ek ders 31.09; gelir vergisi 8.40; damga vergisi 0.24; kesinti toplamı 8.63; net ek ders 22.46'dır.
%25 Artırımlı + Gece + Master 1 ek ders saati brüt ek ders 32.65; gelir vergisi 8.82; damga vergisi 0.25; kesinti toplamı 9.06; net ek ders 23.58'dir.
%25 Artırımlı + Gece + Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 35.76; gelir vergisi 9.99; damga vergisi 0.27; kesinti toplaı 9.93; net ek ders 25.84'dür.
Gece/Hafta Sonu Ek Ders 1 ek ders saati brüt ek ders 24.87; gelir vergisi 6.71; damga vergisi 0.19; kesinti toplamı 6.90; net ek ders 17.97'dir.
Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen 2021 Yılı Ek Ders Ücretleri Net ve Brüt Ne Kadar Oldu? haberine Öğretmenlerin yorumları
En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©