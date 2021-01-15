2021 yılı MEB, Ösym, Aöf Sınav Görevli Ücretleri Belli Oldu, İşte Bütün Görevlilerin Ücret Tablosu

2021 yılı Ösym, Aöf ve MEB Sınav Görevli Ücretleri, Öğretmen Sınav Görev Ücreti, Gözetmen Sınav Ücreti, 2021 yılı Ocak Haziran Ayları arası ilk altı ayında Milli Eğitim Bakanlığı MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu, ÖĞRETMENLERİN 2021 OCAK AYI EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen 2021 Yılı Ek Ders Ücretleri Net ve Brüt Ne Kadar Oldu? Detaylar haberde..
2021 Yılı ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri! 2021 Yılı MEB Sınav Görevli Ücretleri!
2021'de MEB sınavlarında ve ÖSYM sınavlarında görev alacaklara ödenecek ücretler zamlı olacak. Uzunca bir süre ek ders üzerinden ödenen MEB sınav görevleri tıpkı ÖSYM gibi belirli rakamlara göre ödenmeye başladı. Öğretmenler için ek gelir kapısı oluşturan MEB ve ÖSYM sınav görev ücretleri sınavlardan kısa bir süre sonra ödeniyor.
Öğretmenler eğitim yılı içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda gözetmen, başkan olarak görev alarak ilave ücret alabilirler. MEB, ÖSYM sınav görevli ücretleri her yıl artış gösterir. Maliye Bakanlığı açıkladığı katsayı genelgesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarında görev alan öğretmenlerin görev başı ne kadar ücret alacakları belirleniyor.
2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ile 2021 MEB sınav görevli ücretleri Ocak itibariyle zamlandı. 2021 yılında Ocak-Haziran döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM sınavlarında görev alacak öğretmenlerin görevli ücretleri aşağıdaki gibi belirlendi...
2021 ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ
YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavları için 2021 yılında uygulanacak olan görevli ücreti tutarları aşağıdaki gibi.
Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL,
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 264 TL,
Bina Yöneticisi 264 TL,
Bina Yöneticisi Yardımcısı 237 TL,
Salon Başkanı 237 TL,
Gözetmen 198 TL,
Yedek Gözetmen 158 TL,
Yardımcı Gözetmen 264 TL
2021 MEB SINAV ÜCRETLERİ
2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:
Ek ders görevi verilen öğretmenler haftalık girdikleri zorunlu derslere ek olarak derslerde eğitim verir. Girdikleri her ders için ekstra ücret alan öğretmenlerin aldıkları ek ders ücretleri her yıl artıyor. Normal koşullarda haftalık belirlenen saat kadar zorunlu derse giren öğretmenler bu zorunlu saatlik dersin karşılığını maaş olarak alan öğretmenler bunun üzerindeki dersleri ek ders ücreti üzerinden vermektedir.
Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.
Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.
Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor.
haberine bazı Öğretmenlerin yorumları ise şöyle oldu
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