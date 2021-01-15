2021 yılı MEB, Ösym, Aöf Sınav Görevli Ücretleri Belli Oldu, İşte Bütün Görevlilerin Ücret Tablosu

Öğretmenler eğitim yılı içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda gözetmen, başkan olarak görev alarak ilave ücret alabilirler. MEB, ÖSYM sınav görevli ücretleri her yıl artış gösterir. Maliye Bakanlığı açıkladığı katsayı genelgesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarında görev alan öğretmenlerin görev başı ne kadar ücret alacakları belirleniyor.

2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ile 2021 MEB sınav görevli ücretleri Ocak itibariyle zamlandı. 2021 yılında Ocak-Haziran döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM sınavlarında görev alacak öğretmenlerin görevli ücretleri aşağıdaki gibi belirlendi...

2021 ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavları için 2021 yılında uygulanacak olan görevli ücreti tutarları aşağıdaki gibi.

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL,

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 264 TL,

Bina Yöneticisi 264 TL,

Bina Yöneticisi Yardımcısı 237 TL,

Salon Başkanı 237 TL,

Gözetmen 198 TL,

Yedek Gözetmen 158 TL,

Yardımcı Gözetmen 264 TL

2021 MEB SINAV ÜCRETLERİ

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir: