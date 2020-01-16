2020 yılı Ösym, Aöf ve MEB Sınav Görevli Ücretleri, Öğretmen Sınav Görev Ücreti, Gözetmen Sınav Ücreti, 2020 yılı Ocak Haziran Ayları arası ilk altı ayında Milli Eğitim Bakanlığı MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu, Detaylar haberde..

2020 yılı MEB, Ösym, Aöf Sınav Görevli Ücretleri Belli Oldu, İşte Bütün Görevlilerin Ücret Tablosu

2020 yılı Ösym, Aöf ve MEB Sınav Görevli Ücretleri, Öğretmen Sınav Görev Ücreti, Gözetmen Sınav Ücreti, 2020 yılı Ocak Haziran Ayları arası ilk altı ayında Milli Eğitim Bakanlığı MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu, Detaylar haberde..

Maliye Bakanlığı, 2020 yılının altı aylık dönemini kapsayan Ocak haziran Arası ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.

Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 yılın ilk Altı aylık döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi yer alan hükümlere göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146061) olarak belirlenmiştir.

MEB yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır. MEB SINAV ÜCRETLERİ 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Ösym sınavları, Aöf sınavları, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere 657 sayılı devlet memurları kanunun 154'üncü maddesi uyarınca Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir: GÖREV ADI UYGULANACAK GÖSTERGE MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 OCAK -30 HAZİRAN) (BRÜT ÜCRET)

MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE (NET ÜCRET)

BRÜT MİKTAR X 0,84241 BİNA YÖNETİCİSİ 1900 0,146061 277,5159 233,78 BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI 1700 0,146061 248,3037 209,17 SALON BAŞKANI 1650 0,146061 241,0006 203,02 GÖZETMEN 1600 0,146061 233,6976 196,86 YEDEK GÖZETMEN 1200 0,146061 175,2732 147,65 YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN 2000 0,146061 292,122 246,08