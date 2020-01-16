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2020 yılı MEB, Ösym, Aöf Sınav Görevli Ücretleri Belli Oldu, İşte Bütün Görevlilerin Ücret Tablosu

2020 yılı Ösym, Aöf ve MEB Sınav Görevli Ücretleri, Öğretmen Sınav Görev Ücreti, Gözetmen Sınav Ücreti, 2020 yılı Ocak Haziran Ayları arası ilk altı ayında Milli Eğitim Bakanlığı MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu, Detaylar haberde..

2020 yılı MEB, Ösym, Aöf Sınav Görevli Ücretleri Belli Oldu, İşte Bütün Görevlilerin Ücret Tablosu
16 Ocak 2020 Perşembe 13:12

2020 yılı MEB, Ösym, Aöf Sınav Görevli Ücretleri Belli Oldu, İşte Bütün Görevlilerin Ücret Tablosu

2020 yılı Ösym, Aöf ve MEB Sınav Görevli Ücretleri, Öğretmen Sınav Görev Ücreti, Gözetmen Sınav Ücreti, 2020 yılı Ocak Haziran Ayları arası ilk altı ayında Milli Eğitim Bakanlığı MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu, Detaylar haberde..

Maliye Bakanlığı, 2020 yılının altı aylık dönemini kapsayan Ocak haziran Arası ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.

Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 yılın ilk Altı aylık döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi yer alan hükümlere göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146061) olarak belirlenmiştir.

MEB yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.

MEB SINAV ÜCRETLERİ

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Ösym sınavları, Aöf sınavları, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere 657 sayılı devlet memurları kanunun 154'üncü maddesi uyarınca Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI

UYGULANACAK GÖSTERGE

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

(01 OCAK -30 HAZİRAN)

(BRÜT ÜCRET)
MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE

(NET ÜCRET)
BRÜT MİKTAR X 0,84241

BİNA YÖNETİCİSİ

1900

0,146061

277,5159

233,78

BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI

1700

0,146061

248,3037

209,17

SALON BAŞKANI

1650

0,146061

241,0006

203,02

GÖZETMEN

1600

0,146061

233,6976

196,86

YEDEK GÖZETMEN

1200

0,146061

175,2732

147,65

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0,146061

292,122

246,08

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #MEB Sınav Görevli Ücretleri #2020 yılı MEB Sınav Görevli Ücretleri #MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler
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