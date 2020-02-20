Öğretmen Adaylarına Bir Müjde Daha 20 Bin Ek Öğretmen Ataması Yapılacak

Öğretmen Adaylana Bir Müjde Daha 20 Bin Ek Öğretmen Ataması Yapılacak

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Yüz binlerce öğretmen adayı tarafından beklenen öğretmen atamaları hakkında gündeme dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk en kısa zamanda 2020 yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafında 20.000 ek sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu atama tarihi henüz netlik kazanmamış olsa da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu açıklama gerçekten yüzbinlerce öğretmeni çok sevindirdi.

Ayrıca Elazığ'daki depreme zarar gören hasarlı okullar hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Ziya sözcük yaklaşık 30 okul binasının hasar gördüğünü bu binaların nereye nasıl yapılacağını hemen çözümlerini ve fizibilite çalışmalarının yapıldığını belirtti en kısa zamanda bu okulların yapımına başlanacak bir diğer gündeme dair açıklaması ise Sınavla öğrenci alacak okulların kontenjan oranının yüzde on olacağını bu oran üzerinden verileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

LGS kapsamında sınava girecek öğrenci sayısına ilişkin çocuklarımızı asla mağdur etmeyeceğiz kontenjanlarımız ayarlandı hiçbir çocuğumuz liseye geçiş sınavında mağdur olmayacaktır Onlar rahat olsunlar ve daha çok çalışarak Sınavda başarılı olmaya çalışsınlar diye konuştu.

Bir diğer Gündem maddesini de ele alan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk özel okullara ilişkin açıklamalarda bulundu bakan Ziya Selçuk özel okulların açma standartlarını yükseltmek istiyoruz ve bu konuda Kanuni düzenlemeler yapmak gerekiyor Biz de bunu mecliste taşıyarak bu konuda bir çalışma yapacağız artık özel okul açma standartları yükselecek şeklinde konuştu.

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