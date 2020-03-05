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MEB, öğretmen alımında yepyeni bir düzenle karşımıza çıkıyor

MEB, öğretmen alımında yepyeni bir düzenle karşımıza çıkıyor

MEB, öğretmen alımında yepyeni bir düzenle karşımıza çıkıyor
05 Mart 2020 Perşembe 13:07

MEB, öğretmen alımında yepyeni bir düzenle karşımıza çıkıyor

M.E.B Selçuk: Öğretmen İşe alımlarında , dört beceriye ait bir işe alım projesinin başlatılması bir olasalıktır diye sözlerine başladı , bu konuda çalışmalar en kısa sürede hayata geçecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bu ülke'de ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinleme konusu olmak üzere dört beceride dil yeterliliklerini ölçtüklerini araştırarak "Çocukların dört dil yönündeki kabiliyetini tesbit eden bir testimiz bulunmakta . Yetişkinler için de dört beceriye ait bir deneme hazırlığımız üniversitelerle devam ediyor." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Şubesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliği aşamasında olan ''Hatırla ve Hayal Et'' isimler liseler içerisindeki deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni esnasında  söz aldı konuştu

Türkçe ve edebiyat ders alanlarında  konusunda daha çok içerikli çabalar d bulunduk için adım atıklarını ifade eden Bakan Selçuk, Türkçeye ilişkin geniş çapta bir söz varlığı çalışması bulmadığını söyledi. Bakan , "Tek dilin  varlığının ne olduğunun tamamen olarak ortada derlem çalışmasının büyük önemsiyoruz. MEB olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla telefon halinde, yapay zeka temelli ilk derlemi bu senenin sonuna doğru ortaya atma imkanına kavuşacağız." ifadelerinden bahsetti.

Bakan Selçuk şunlardan bahsetti

"Çocukların dört dil becerisini ölçen bir denememiz olacaktır . Yetişkinler için de dört beceriye ait bir deneme hazırlığımız çeşitli üniversitelerle gelişime devam  ediyor. Öğretmen alımlarında, dört beceriye dayalı bir alım sürecinin hayata geçirilmesi mevzu bahistir . Bu konuda çalışmalar harekete geçirildi. Aynı durum, yabancı dil öğretmenlerimiz için de  geçerli olacak olacak. Bu anlamda müfredatta meydana gelen farklılıklar da dört becerinin önemsendiği bir proje ile hayata geçirilecek."

 

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem de mahalle ve sokakların yabancı cümle ve kelimelerin etkisi altında olduğunu kaydetti . Bu konuda yerel yöneticilerin özenli olmadığına işaret eden Erdem, şehirlere hıyanetin sadece çarpık yapılaşmayla gerçekleşeceği , yabancı ağızdaki  tabelalara onay vermeninde ihanet sayılacağının altını çizdi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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