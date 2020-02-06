Engelli Öğretmen Alımındaki Yeni Uygulama Tepkilere Neden Oldu!

Milli eğitim bakanlığı tarafından 750 engelli öğretmen alımında başvurular alınmaya başladı. Milli eğitim bakanlığı MEB'in açıkladığı takvime göre, adaylar 7 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Öte yandan Milli eğitim bakanlığı 750 engelli öğretmen alımında yeni bir kural uygulamaktadır.

ÖSYM EKPSS Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinde "Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz." kuralı yer almaktadır.

Milli eğitim bakanlığı MEB, bu kurala dayanarak daha önce EKPSS ile atanmış olan adaylara, aynı düzeydeki EKPSS puanlarıyla tercih hakkını bu atamada malesef vermemektedir.

Bu kapsamda, EKPSS sınavında, öğretmenlik için ayrı bir sınav yapılmamış olup, sınav puan kağıdında tek bir sonuç puanı (P3) yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının MEB, yönetmelikte yer alan kurala göre "aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanıyla... başvuru yapamaz" , yeni dönemde önceden yapılabilen uygulamayı değiştirdiği görülmektedir.

2019 yılındaki öğretmen atamalarında bu kuralın uygulanmadığını belirten adaylar, eski uygulamaya güvenerek engelli memur olarak atananların memuriyeti tercih edenlerin, Öğretmen olarak atanmasının önü kapatılması EKPSS öğretmen alımına başvuracak adayların mağdur edildiğini belirtmektedir.

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