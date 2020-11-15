Aday öğretmenlerin izleyeceği filmler ve okuyacağı kitapların listesi 2020- 2021

MEB'in 2021 yılından itibaren uyguladığı aday öğretmen yetiştirme süreci kapsamında aday öğretmenlerin okuyacağı kitaplar ve aday öğretmenlerin izleyeceği filmler belli oldu. Stajyer öğretmenler 24 haftalık stajyerlik sürecinde bu kitapları okuyacak, filmleri izleyecek ve bir değerlendirme formu hazırlayacak. 2021 yılında okunacak kitap ve izlenecek filmlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması gerçekleştirilen aday öğretmenlerin izlemesi gereken filmler ve okuması gereken kitaplar merak ediliyor. MEB tarafından belirlenen aday öğretmenlerin okuyacağı kitap listesi ve aday öğretmenlerin izleyeceği film listesi bir örnek oluşturmaktadır. MEB tarafından verilen kitap ve film listesi örnek okur gözüyle okunacak ve bu okumalar ve izlemeler sonunda kitap değerlendirme formu ve film izleme formu doldurulacak.

2021 MEB Seminer Programları belli oldu. Okulların kapanması ile birlikte öğretmenler mesleki seminer programlarına katılıyor. MEB 2021 Yılı, okunacak kitaplar ve izlenecek film listelerini güncelledi. 2021 yılına ait film ve kitap listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.



MEB, geçtiğimiz dönemde aday öğretmenlerin okuyacağı kitapları ve izleyeceği filmleri belirlerken öğretmenlerin eğitim hayatı boyunca rehberi olacak türden film ve kitaplar seçmişti.



MEB'in hazırladığı film listesine baktığınızda genelde öğrencilerin hayatlarına dokunan, onların hayatlarında yeni bir ufuk açan, onları yönlendiren, onlara rehber olan, kısaca kendini gerçekleştirme yolunda öğrencilerine destek olan öğretmenlerin hayatlarını anlatan filmler göze çarpıyor.







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Aday öğretmenlerin, ( stajyer öğretmenlerin ) okuyacağı kitaplar ve izleyeceği filmler oldukça beğeniliyor. Bu sebeple sosyal medyada bu filmleri sadece aday öğretmenlerin değil izlememiş olan tüm öğretmenlerin izlemesi aynı şekilde kitapları da okuması gerektiği üzerine yorum yapılıyor.



