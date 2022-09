Aday öğretmenlerin izleyeceği filmler ve okuyacağı kitapların listesi 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması gerçekleştirilen aday öğretmenlerin izlemesi gereken filmler ve okuması gereken kitaplar merak ediliyor. MEB tarafından belirlenen aday öğretmenlerin okuyacağı kitap listesi ve aday öğretmenlerin izleyeceği film listesi bir örnek oluşturmaktadır. MEB tarafından verilen kitap ve film listesi örnek okur gözüyle okunacak ve bu okumalar ve izlemeler sonunda kitap değerlendirme formu ve film izleme formu doldurulacak.

2023 MEB Seminer Programları belli oldu. Okulların kapanması ile birlikte öğretmenler mesleki seminer programlarına katılıyor. MEB 2023 Yılı, okunacak kitaplar ve izlenecek film listelerini güncelledi. 2023 yılına ait film ve kitap listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.



MEB, geçtiğimiz dönemde aday öğretmenlerin okuyacağı kitapları ve izleyeceği filmleri belirlerken öğretmenlerin eğitim hayatı boyunca rehberi olacak türden film ve kitaplar seçmişti.



MEB'in hazırladığı film listesine baktığınızda genelde öğrencilerin hayatlarına dokunan, onların hayatlarında yeni bir ufuk açan, onları yönlendiren, onlara rehber olan, kısaca kendini gerçekleştirme yolunda öğrencilerine destek olan öğretmenlerin hayatlarını anlatan filmler göze çarpıyor.





Aday öğretmenlerin, ( stajyer öğretmenlerin ) okuyacağı kitaplar ve izleyeceği filmler oldukça beğeniliyor. Bu sebeple sosyal medyada bu filmleri sadece aday öğretmenlerin değil izlememiş olan tüm öğretmenlerin izlemesi aynı şekilde kitapları da okuması gerektiği üzerine yorum yapılıyor.



Aday öğretmenler için MEB tarafından tavsiye edilen kitaplar aşağıdadır.

Türkiye’nin Maarif Davası / Nurettin Topçu / Dergah

Doğunun Bilgisi Batının Bilimi / Joseph Needham / MAB

Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek / Salman KHAN / YKY

Cahil Hoca / JacquesRancier / Metis

Öğretmen/ Frank Mccourt / Altın Kitaplar

Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Okulsuz Toplum / Ivan Illich / Şule

Beyaz Zambaklar Ülkesinde / Grigory Petrov / Hayat

Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri / İsmail Kara- Ali Birinci / Dergah

Çocuklar Neden Başarısız Olur? / John Holt / Beyaz

Meraklı Zihinler (Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur) / John Brockman / Tübitak

Eğitim Üzerine / Immanuel Kant / İz

Kafa Karıştıran Kelimeler / Rasim Özdenören / İz

Emile / J. J. Rousseau / YKY

Ezilenlerin Pedagojisi / PauloFreire / Ayrıntı

Modern Dünyanın Bunalımı / Rene Guenon / Hece

Halkın Bilim Tarihi / Clifford D. Conner / Tübitak

Hızırla Kırk Saat / Sezai Karakoç / Diriliş

Küçük Prens / Antoine De Saint-Exupéry / Hece

Sofie’nin Dünyası / JosteinGaarder / Pan

Eğitim – Gençlik – Üniversite / Peyami Safa / Ötüken

Bir Bilim Adamının Romanı / Oğuz Atay / İletişim

Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor) / Henry Rosovsky / Tübitak

Duygusal Zekâ / Daniel Goleman / Varlık

Okul Sıkıntısı / Daniel Pemac / Can

İnsan ve İnsanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı / Evrim

Küçük Ağaç’ın Eğitimi / Forrest Carter / Say

Başarısızlığın Olmadığı Okul / William Glasser / Beyaz

Sosyal Bilimleri Açın / Gulbenkian Komisyonu / Metis

Bilim Kilisesi: Özgür Bir Toplumda Bilim / Paul Feyerabend / Pınar

Bürokratlar / Erhan Bener / Everest

Çocuk Davamız / Kazım Karabekir / YKY

Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim / T. Leitch / Hece

Bozkırdaki Çekirdek / Kemal Tahir / İthaki

Bitmeyen Gece / Mitat Enç / Ötüken

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı / Stephen R. Covey / Varlık

Bilim Tarihi Sohbetleri / Fuat Sezgin / Timaş

Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım /Ahmet Y. Özemre / Kubbealtı Akademi

Diriliş Neslinin Amentüsü / Sezai Karakoç / Diriliş

Mahrem Macera / Ş. Hamidu Kan / Özgün Yayıncılık

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları (1870-1940) / Mehmet A. Bal / Ark

Acımak / Reşat N. Güntekin / İnkılap

Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız / Samiha Ayverdi / Kubbealtı

Doğu ve Batı Arasında İslam / Aliya İzzetbegoviç / Klasik

Seminer Dönemi İçin Listeye Eklenen Yeni Kitaplar

Eğitim Yazıları / İsmail Gaspıralı / Ötüken

Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı / John Taylor Gatto / Edam

Doğadaki Son Çocuk / Richard Louv / Tubitak

Arkadaşlığın Matematiği / Steven Strogatz / Tubitak

Benim Küçük Dostlarım / H. Nusret Zorlutuna / Timaş

Eğitici Tolstoy / Daniel Moulin / Hece

Asya’nın Kandilleri / Halime Toros / Hece (Belgesel serisi de var.)

Aday öğretmenler için MEB tarafından tavsiye edilen filmler aşağıdadır.

İki Dil Bir Bavul

Billy Elliot

Koro / Les Choristes

Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par

Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)

Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society

Sınıf / Entre Les Murs (The Class)

Tepetaklak Nelson / Half Nelson

Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar

Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus

3 Idiots

Asya’nın Kandillleri (Belgesel)

Birinci Sınıf / The First Grader

Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman

Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have

Can Dostum / Good Will Hunting

İmparatorlar Kulübü

Kara (Black)

Özgürlük Yazarları

Patch Adams

Kör Nokta

The Blindside

Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)

Okunan kitaplar Form 5’e, izlenen filmler ise form 6’ya yazılır.

1. İki Dil Bir Bavul

İki Dil Bir Bavul, 2008 yapımı film. Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği film, bir Türk öğretmenin, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Demirci köyündeki ilkokula atanmasını ve orada Türkçe bilmeyen Kürt öğrencileriyle geçirdiği bir yılını anlatır.

2. Billy Elliot

Billy Elliot, 2000 Birleşik Krallık yapımı Stephen Daldry filmi. Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmidir. Durham’da kurgusal bir kasaba olan ‘Everington’da geçer. Karakterler, 11 yaşındaki Billy (Jamie Bell), kömür madeni işçisi babası (Gary Lewis), ağabeyi (Jamie Draven) ve Billy’nin dans öğretmenidir (Julie Walters). Senaryo yazılırken, kısmen A.J. Cronin’in The Stars Look Down adlı romanından esinlenilmiştir. Bu kitap da -Billy Elliot gibi- İngiliz maden işçilerinin grevini ve işçilerden birinin oğlunun geleneklere karşı çıkarak kendi yolunu bulmasını konu alır.

3. Koro / LesChoristes

Koro, 2004 Fransa yapımı müzikal dramatik filmdir. Özgün adı Les Choristes olan film 29 Nisan 2005 tarihinde Türkiye’de gösterime girdi.

Koro yine bir Fransız filmi olan 1946 tarihli La Cage aux Rossignols’un (Bülbül Yuvası) yeniden çevrimidir, bu film de Georges Chaperot’nun René Wheeler’le birlikte yazdıkları 1945 tarihli aynı adlı (La Cage aux Rossignols) hikâyeden uyarlanmıştı. Christophe Barratier’in yönettiği ve senaryosunu Philippe Lopes-Curval’le birlikte yazdıkları filmin başlıca rollerinde Gérard Jugnot, François Berléand ve Kad Merad oynamışlardır. Görüntüleri Jean-Jacques Bouhon’a ait olan filmin müziklerini Bruno Coulais yapmıştır. Koro, aslen bir müzisyen ve yapımcı olan Christophe Barratier’nin uzun metrajda ilk yönetmenlik denemesidir.

Kötü yönetilen bir yatılı okula yeni atanan müzik öğretmeninin, buradaki sorunlu öğrencilerin yaşamlarını müziği kullanarak etkilemesi anlatılmaktadır.

4. Yerdeki Yıldızlar / TaareZameen Par

Taare Zameen Par, 2007 yapımı, yönetmenliğini Aamir Khan, Amole Gupte ve Ram Madhvani’nin yaptığı bir dram filmidir. Başrollerini Darsheel Safary ve Aamir Khan paylaşmaktadır.

Harfleri sayıları algılama problemi yaşayan Ishaan çevresi ve ailesi tarafından tembel geri zekalı muamelesi görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra tanıştığı resim öğretmeni ile değişen hayatı ve başarısını anlatan bir film. Ishaan derslerinde başarısız, yaptığı işlerin çoğunda tutarsız bir çocuktur, yazı yazmayı ve okumayı 3.sınıfta olmasına rağmen öğrenememiştir, kitabı her açtığında kelimeler sanki dans ediyor gibi gelir ona. Bu başarısızlığın sonucunda içine kapanık ve karamsar bir ruh haline bürünür, mutluluğu ve özgürlüğü insanlardan uzaklaşmakta bulur. Annesinin ilgisine karşın babasının katı tutumu Ishaan’ın zihinsel dünyasında gidiş gelişler yaşamasına sebep olur. Tam her şeyden ümidini kesmişken resim öğretmeni Ishaan’ın hayatını tam anlamıyla değiştirir.

5. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)

Öğretmenler, bir savaş sonrası yıkımının yaşandığı bir toplumda, sırtlarına yükledikleri kara tahtalarla eğitim için seyahat etmektedirler. Bu tahtalar sadece savaş çocuklarına bir şeyler katmak için değil; onları bir şeylerden korumak için de öğretmenlerin sırtlarında duruyorlar. Bir tarafta karmaşanın yarattığı dev bir enkaz dururken, diğer tarafta bilinmeyeni öğrenmenin ve öğretmenin gururu yaşanıyor.

Ünlü yönetmen Bahman Ghobadi’nin de oyuncu olarak karşımıza çıktığı film İran kırsalını belgeselvari bir tonda ele alıyor.

6. Ölü Ozanlar Derneği / DeadPoetsSociety

Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği), Peter Weir yönetiminde 1989 yılında çekilmiş bir filmdir. En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü’nü almıştır.

1959 yılında geçen film, John Keating (Robin Williams) adlı çok başarılı ve bir o kadar da farklı olan edebiyat öğretmeninin çok disiplinli bir erkek okulu olan Welton Academy’de (takma adı Hell-ton) öğretmenlik yapmaya geldiğinde başlar. Bay Keating, çoğu baskı altında olan öğrencileri edebiyat ve şiirin bambaşka dünyasıyla tanıştırır. Onlara özgürlüğü, hayatı yeniden anlamayı, dünyaya farklı açılardan bakmayı öğretir. Ancak Welton Akademisinin felsefesine tam örtüşmeyen bu ders anlatımı akademi yönetimi tarafından da gözden kaçmayacaktır. Okul müdürü Bay Nolan, yeni edebiyat öğretmenini, öğrencilerinden birinin intiharı üzerine, sorumlu görmüştür. Bunu bahane ederek edebiyat öğretmeni Bay Keating’i okuldan ayrılmaya zorlamıştır, fakat bu ayrılığa onu anlayan öğrencilerinin verdiği tepki Bay Nolan’ı hayatı boyunca yaşadığı belki de en utanç duyacağı anına sürükler.

7. Sınıf / EntreLesMurs (The Class)

Sınıf (Fransızca: Entre les murs, asıl anlamı “Duvarların arasında”), Fransız yazar François Bégaudeau’nun 2006 tarihli romanından sinemaya uyarlanan bir film. Film 61. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Palmiye’yi kazanmıştır.[1], 21 yıldır bu ödülü kazanan ilk Fransız filmidir. François Marin ve meslektaşları, Paris’te bir lisede tamamen farklı ırklardan gelen öğrencileri eğitmek üzere yeni yıla hazırlanmaktadırlar. Öğretmenler kendi aralarında durumları iyi ya da kötü olan öğrencileri hakkında konuşurlar.Tüm öğretmenler öğrencilerine ilham kaynağı olmak isterler ancak bir taraftan da her bir eğitimcinin, başarmak istedikleri tutkularına ulaşma yöntemi farklıdır. Hatta aynı öğrenci üzerinde disiplin ve övgü açısından farklılık gösteren bakış açıları da vardır. Okul yönetimi bu konuda elinden geldiğince doğru ve adaletli davranmaya çalışır. Öyle ki zamanı geldiğinde öğrenci değerlendirme komitesinde öğrenciler arasından bir temsilciye de yer verir. Marin, bu yıl 14 ve 15 yaşlarındaki öğrencilere ders vermektedir. O zaman zaman öğrencilerinin aralarına girmek için elinden geleni yapar. Bazen başarı ile bazen de kayda değer hatalarla. Ödüllü bir Fransız filmi.

8. Tepetaklak Nelson / Half Nelson

Ryan Fleck’in ilk uzun metrajlı filmi Half Nelson. 2006 yapımı film, o yılın en çok övgü alan filmlerinden biri olmuştu. Fleck ve Anna Boden’ın senaryosunu birlikte yazdığı filmin başrolünde Ryan Gossling’e genç oyuncu Shareeka Epps eşlik ediyor. Bu filmdeki performansıyla Ryan Gsoling 2007 yılında Oscar’a aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

Şehir merkezinde yoksulların gittiği bir lisede öğretmen olan Dan Dunne, sıradışı bir eğitmendir. Özel hayatında uyuşturucu alışkanlığı ile baş etmeye çalışan biridir. Öte yandan dersler sırasında özgür düşünceye sahip çıkan, öğrencileri ile sağlam bağlar kurabilen bir tiptir. Okul ortamındaki bu duruşunun aksidir özel hayatındaki kaybeden rolü. İki ayrı dünyada yaşarken ve bu dünyaları birbirinden ayrı tutmayı başarırken bir gün işler hesap ettiği gibi gitmez ve öğrencilerinden Drey, onu yakalar. O öğretmenini kimseye şikayet etmek niyetinde değildir. Bu sırrı saklaması sonucunda aralarında daha yakın bir bağ kurulur.

9. Canım Öğretmenim / MonsieurLazhar

Yönetmenliğini Philippe Falardeau üstlendiği 2011 Kanada yapımı film, Evelyne de la Chenelière Beşir Lazhar adlı tiyatro eserinden beyaz perdeye uyarlanmış. 2012 yılında En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilen film, Quebec Sineması olarak bilinen akımın örneklerinden biri.

Montreal’de Cezayirli bir göçmen olan Bachir Lazhar, çok sevilen ve sınıfta gerçekleştirdiği intihar sonucu ölen bir ilkokul öğretmeninin yerine geçmek üzere çarçabuk işe alınmıştır. Yavaş yavaş , okulu ve öğrencilerini tanımaya başlar ve onları tanıdıkça onlara bağlanır. İlk günden ortaya çıkan aralarındaki kültürel boşluk bile bir yerden sonra göze batmaz hale gelir. Sınıf yavaş bir iyileşme süreci geçirirken kimse Bachir’in acılı geçmişinden hiç kimse şüphe etmemektedir. Fakat bu geçmiş öylesine rahatsız edicidir ki eğer öğrenilirse sonuçları Bachir’in ülkeden atılmasına kadar gidebilir. Yönetmen Philippe Falardeau, baş rollerde ise Mohamed Fellag, Sophie Nélisse ve Émilien Néron var.

10. Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus

Yönetmenliğini Stephen Herek’in üstlendiği filmin başrolünde Richard Dreyfuss yer alıyor. Deneyimli oyuncu bu filmdeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmişti. 1995 yılında ABD’de gösterime giren film ülkemizde 1996 yılında seyirciyle buluşma şansını yakalamıştı.

11. 3 Idiots

3 Idiots 2009 yapımı

Film Hindistan’ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken eğitim sistemini eleştirmektedir. Hindistan’da tüm zamanların (kendi yılına kadar) en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapan filmidir. Filmin başrol oyuncuları: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Sharman Joshi, Boman Irani ve Madhavan’dır.Olay Raju , Farhan VE Rancho ile olan arkadaşlığını anlatan bir film

12. Babam ve Ustam / PadrePadrone

Babam ve Ustam, 1977 İtalya yapımı dramatik filmdir. Özgün adı Padre Padrone dir.

İtalyan sinemasının bir başyapıtı olan Babam ve Ustam, 1977 yılında Cannes’da büyük sürpriz yapmış (hem Altın Palmiye’yi, hem de Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü kazanan ilk film olmuştu) ve Taviani kardeşlere dünya çapında ün kazandırmıştı. İtalyan yazar Gavino Ledda’nın otobiyografik romanını oldukça farklı ve etkileyici bir dille anlatılan film, De Sica ile Rossellini’nin savaş sonrası benimsedikleri yeni-gerçekçi geleneklere çok şey borçludur.

13. Birinci Sınıf / The First Grader

2010 İngiltere,ABD,Kenya

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Justin Chadwick

Senaryo: Ann Peacock

Oyuncular: Oliver Litondo,

Emily Njoki, Hannah Wacera

Süre: 1 saat 43dakika

Kenya’da ilköğretimin parasız olması kararlaştırılır ve okuyabilmek için binlerce insan okullara yönelir. Bunlardan birisi de 84 yaşındaki eski özgürlük savaşçısı Kimani’dir. Geçmişinde ülkesine bir çok hizmette bulunan bu adamın okuma çabası, durumu öğrenen herkes tarafından desteklenmeye başlanacaktır.

Afrika’nın sefaleti içinde, yaşlı bir adamın okumayı öğrenme çabasının anlatıldığı film, gerçek bir yaşam öyküsünden alınıyor.

14. Süpermen’i Beklerken / WaitingForSuperman

Süpermen’i beklerken | Waiting for Superman | 2010

Filmin Konusu: Amerika’daki devlet okullarını, bu okulların başarı seviyesini ve nedenlerini incelemeye çalışan belgesel

15. Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have

Fransız köy hayatına yönelik sevgi dolu bir ağıt olan bu incelikli, bilge ve eğlenceli film, yürek burkacak denli güzel ve insana büyük keyif veriyor. Fransa’da ulaşım ve olanaklar bakımından kıyıda köşede kalmış yerleşim merkezlerinde, yuva yaşından ilkokul son sınıf seviyesine kadar köyün bütün çocuklarının tek bir öğretmen gözetiminde biraraya getirildiği “tek sınıftan oluşan okullar” hâlâ var.

Dışlanmışlıkla dünyaya açılmak arasında kalan bu karışık küçük gruplar, iyisiyle kötüsüyle gündelik hayatı paylaşmakta. Bu belgesel film de, Auvergne’in göbeğindeki bir köyde, bu tür okullardan birinde çekilmiş. Filmde okulun rutinine ve ritmine şahit olurken öğrencilerin farklı kişiliklerini keşfediyoruz.

Öğretmenleri Bay Lopez sabrıyla, şefkatiyle, küçük öğrencilerine kendini tamamen adamış olmasıyla gözümüzde kahramanlaşıyor. Giderek, bu okulun Fransızlara has bir geleneğin cisimleşmiş hali olmanın ötesinde, köy yaşamının aynası olduğunu fark ediyoruz. To Be and to Have – Être et avoir – Olmak ve Sahip Olmak 720P görüntü kalitesinde altyazılı izle meniz için sizlerle..

Yönetmen: Nicolas Philibert Yapım: 2002 / Fransa / 104 Dakika Oyuncular: Georges Lopez, Alizé, Axel Thouvenin

16. Can Dostum / GoodWill Hunting

Can Dostum (İngilizce özgün adıyla Good Will Hunting), senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck’in yazdığı, başrollerinde Robin Williams ile birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmdir. Matt Damon ve Ben Affleck Film ile En iyi Senaryo ödülüne layık görülmiştür. Bu film ile kendilerini kanıtlamış, Hollywood Sinema dünyasında saygın bir konuma ulaşmışlardır. Film ile aldıkları ödül onlara sinema dünyasının kapılarını sonuna kadar açmış, birçok dev yapıtta kendi performanslarını sergileme şansı yakalamışlardır. Aradan gecen uzun zamana rağmen film kendini unutturmamış, izleyinin hafızasında kendine yer edinmiştir. Elbetteki filmde Robin Williams’ın sergilediği performans göz ardı edilemez, zaten sergilediği performans ile En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilip Oscar kazanmıştır.

Will Hunting (Matt Damon) Massachuset üniversitesinde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zeki ve öğrenmeyi seven biridir. En yakın çocukluk arkadaşları ile bilikte zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplar ile kavga ederler. bu yüzden başı kanunla derttedir ve son yaptığı kavgadan dolayı hapise gönderilir. Daha önce Will’in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will’e kefil olup hapishaneden çıkarılmasını sağlar. Tek şart Will’in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilp iyileşmesini sağlamaktır. Will terapist Robin Williams ile birlikte hayatını yeniden yönlendirmeye başlayacak, en yakın arkadaşı Ben Affleck ve yeni tanıştığı kız arkadaşı bu konuda ona destek olacaklardır.

17. İmparatorlar Kulübü

William Hundert, mesleğine aşık olan son derece idealist ve tutkulu bir profesördür. St. Benedict’s Akademi’de eğitmenlik yapan Hundert’ın sınıfına yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte yeni öğrenciler gelmiştir. ‘The Emperor’s Club’ isimli geleneksel sınıf yarışması için öğrencilerin son derece sıkı çalışması ve seçilen üç öğrenciden biri olması gerekmektedir. Ancak öğretmenin hayatı sınıfa ünlü bir politikacının oğlu olan Sedgewick Bell isimli öğrencinin gelmesiyle değişecektir.

Yönetmen Michael Hoffman

Oyuncular: Kevin Kline, Steven Culp, Embeth Davidtz devamı…

Tür Dramatik komedi

Ülke Abd

18. Kara (Black)

Güney Boston bölgesinin en azılı suçlularından biri ve aynı zamanda eyalet senatörünün de erkek kardeşi olan James “Whitey” Bulger İrlandalı bir mafya babasına dönüşürken Güney Boston sokaklarında birlikte büyüdüğü John Connolly başarılı bir FBI ajanı olmuş ve Boston ofisinin en önemli figürü haline gelmiştir. İkilinin yolları yıllar sonra ortak düşmanları olan İtalyan mafyasını ortadan kaldırmak için tekrar kesiştiğinde John, mafya liderini kendisiyle işbirliği yapmaya ikna edecektir.

Yönetmenliğini Scott Cooper’ın üstlendiği filmde Whitey Bulger rolünde Johnny Depp’i seyrederken Benedict Cumberbatch ise ağabeyi Bill Bulger olarak karşımıza çıkıyor. Yıldızlar kadrosunda ayrıca Joel Edgerton, Sienna Miller, Juno Temple, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard ve Kevin Bacon gibi hepsi ayrı birer başrol olan isimler var.

Yönetmen Scott Cooper

Tür Polisiye, Gerilim

Ülke Abd

19. Özgürlük Yazarları

Özgürlük Yazarları, 2007 yapımı bir Amerikan gençlik, drama filmidir. 9 Mart 2007’de Türkiye’de de yayınlanmıştır. Filmde, Hilary Swank, Scott Glenn, Imelda Staunton ve Patrick Dempsey’de rol almışlardır. Filmde Long Beach, Kaliforniya’da Woodrow Wilson Classical High School öğrencileri ve öğretmenleri Erin Gruwell’in Freedom Writers Diary isimli kitabı konu alınmıştır. Filmin yönetmeni Richard Lagravenese’dir.

Genç bir öğretmen kendisini, öğrencilerine hoşgörü kavramını, bunu önce kendileri üzerinde uygulamayı ve eğitim sözcüğünü, okul hayatlarının ötesine taşımayı öğretmeye adamıştır. İdealist öğretmen Erin, çok başka dünyalardan gelen karakterlerle uğraşmak zorundadır. Aslında farklı ırklardan gelen bu öğrenciler için okul, sadece yaşları gereği orada bulunmak zorunda oldukları bir yerdir.

Erin, kendi yöntemleri ile onlara yakınlaşmaya çalışsa da bu niyeti daha da büyük tepkilere yol açar. Çünkü öğrenciler, hayatta yüzleştikleri ırksal ve toplumsal acı gerçekleri farkına vararak öğretmenlerinin saf idealizmi bırakmasını isterler. Zaman içinde onlarla iletişim kurmayı başaran Erin, herbiri birbirinden farklı hikayesi olan bu gençleri, kendi hikayelerini yazmaları ve bunu da birbirleri ile paylaşmaları konusunda cesaretlendirir. İşte tam da bu yazılar, öğrencilerin hayata tutunmalarını sağlayan bir araca dönüşecektir. Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank’ın rol aldığı film, Erin Gruwell isimli bir öğretmenin gerçek hayat öyküsünden uyarlanmıştır.

20. Patch Adams

Patch Adams, 9 Nisan 1999 tarihinde gösterime giren sinema filmi. ABD yapımı olan, duygusal ve didaktik öğeler taşıyan filmin yönetmenliğini Tom Shadyac, müziğini Marc Shaiman yapmış. Senaryosu ise, Hunter Doherty Adams ve Maureen Mylander’in kitaplarından Steve Oederkerk tarafından oluşturulmuş olup, komedi dalında ve 115 dakika sürmektedir. Yaşanmış bir hayat hikâyesinden alınmıştır. İntihar eğilimli biri olarak girdiği akıl hastanesinde gördüklerinden sonra Hunter “Patch” Adams (Robin Williams), çıktıktan sonra tıp fakültesine öğrenci olarak girer. Okulda başarılı bir öğrenci olmasına karşın, ideallerinden dolayı hocalarından tepki görür. Amacı “hayata renk katarak” mizah yoluyla tedaviye katkıda bulunmaktır. Daha sonra yoksul hastalar için kendi parası ve bağışlarla özel bir klinik açmaya kadar girişimlerini sürdüren Adams, film sürecinde sevgilisi Carin Fisher’in (Monica Potter) öldürülmesiyle ve lisanssız klinik açmakla darbeler yese de, tedavi hizmetlerinde yaptıklarıyla ünü ülke çapına yayılır ve bir anlamda amacına ulaşır.

21. Kör Nokta

The Blind Side, John Lee Hancock tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan dram filmidir. Michael Lewis’in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution of a Game adlı kitabından uyarlanan film babasını hiç tanımamış ve annesi uyuşturucu müptelası olan Afro-Amerikan bir çocuğun futbol kariyerini anlatmaktadır. Normalden iri olan ve 13 kardeşinin arasında hiç ilgi görmeyen Michael Oher bir gün Bay ve Bayan Tuohy tarafından evlatlık alınır ve hayatı değişmeye başlar. Okuma ve yazması olmayan Michael yeteneğinin farkına varıp futbola başlar. Ulusal Futbol Liginin en çok aranan oyuncularından biri olacağını kimse tahmin edemezdi.

Film yapılacak olan 82. Akademi ödülleri’nde 2 adaylığa sahip olup bunlardan biri de en iyi film kategorisidir. Aynı zamanda Sandra Bullock bu filmle 2010 yılında yapılan Akademi Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştır. Sandra Bullock The Blind Side ile en iyi kadın oyuncu Altın Küre ödülüne de layık bulunmuştur.

22. Whiplash

Whiplash 2014 yapımı Amerikan drama filmi. Damien Chazelle tarafından Princeton High School (New Jersey)’nin stüdyo grubundaki anılarından yola çıkılarak yazılıp yönetilmiştir.[3] Filmin başrol oyuncuları jazz okuyan bir bateri öğrencisini canlandıran Miles Teller ve onun sert mizaçlı hocasını canlandıran J. K. Simmons’dır. Filmde ayrıca Paul Reiser ve Melissa Benoist da oyuncu olarak yer almaktadır.

Whiplash prömiyerini 16 Ocak 2014’te 2014 Sundance Film Festivali’nde US Drama kategorisinde yapmıştır. Film festivalin açılış filmi olarak gösterilmiştir..[4] Filmin uluslar arası dağıtım hakkının sahibi Sony Pictures Worldwide’dır.[5] Film 87. Akademi Ödülleri’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu(Simmons için), En iyi Film Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı olmak üzere üç ödül almıştır.

Küçük yaşlardan itibaren bateri çalmaya başlayan Andrew, işinde tam anlamıyla bir usta olmak ister. Üniversite tercihinde de ülkenin en iyi müzik okulu olarak gördüğü Shcarffer Konservatuarı’na girer. Henüz 19 yaşındadır ama dersler harici var gücüyle antrenman yapar. Bir gün, okulun en sert hocalarından biri olan caz duayeni Terence Fletcher’ın dikkatini çeker. Fletcher Andrew’ü okulun en parlak öğrencilerinin seçildiği ve sürekli yeni yarışmalara hazırlanan “studio band”e seçer. Başarısı kadar acımasızlığıyla da ün yapmış olan Fletcher, Andrew’un kapasitesinin sonuna kadar kullanmadan asla başarmış saymayacaktır. Genç bateristin önünde sadece mesleki bir test değil, psikolojik bir sınav da vardır… Senaristliğini ve yönetmenliğini Damien Chazelle’in üstlendiği filmin başrolünde Miles Teller yer alıken karşısında kendisine J.K. Simmons eşlik ediyor.