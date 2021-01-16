"60 bin öğretmen atama bekliyor" Yeniden Refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Yeniden Refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan Bakan Ziya Selçuk'un yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesine gelen yanıtta, 2020 yılı içerisinde ataması yapılan bilişim öğretmeni sayısının 390 olarak açıklandı. Yeniden Refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan, “Bilişim çağını 390 bilişim öğretmeni atamasıyla mı yakalayacağız” diye sordu.

Yeniden Refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesine gelen yanıtı paylaştı.

Selçuk yanıtında “2020 yılı içerisinde 390 bilişim teknoloji öğretmeni ataması yapılmıştır. Diğer taraftan 2021 yılı öğretmen atama planlamaları devam etmekte olup atamalar planlama çerçevesinde yürütülecektir” dedi.

Soru önergesinde 1 milyon öğrencinin internete erişimi olmadığına dikkat çeken Yeniden Refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan, bakanın yanıtına ilişkin açıklamasında “Uzaktan eğitim süreci ile birlikte bilişim teknolojilerinin öneminin katlanarak arttığı bir dönemde, yalnızca 390 öğretmen atamasının yapılması içinde bulunduğumuz bilişim çağının gerekleriyle uyuşmamaktadır” diye konuştu.

Sayıştay raporlarına göre ülke genelinde 138 bin öğretmen açığının olduğunun altını çizerek, “Bir an evvel bilişim alanı da dahil olmak üzere gerekli atamalar yapılmalı, öğretmenler öğrencilerine, öğrenciler öğretmenlere kavuşmalıdır” dedi.

"Atamalar yetersiz"

Bilişim öğretmenlerine olan ihtiyacın her gün arttığına vurgu yapan Yeniden Refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan’in açıklamaları şöyle:

“Bilişim öğretmenlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Buna rağmen atamalarda bilişim öğretmenlerine gerekli kontenjan ayrılmamakta, bilişim öğretmenlerinin atamaları sistematik olarak azaltılarak asgari düzeye indirilmektedir.

“Her okulda bir bilişim teknolojileri öğretmeni bulunması gerekirken, bunun tam tersi adımlar atılmaktadır. Her kademede zorunlu bilişim dersi bu çağda gereklilikten öte zorunluluktur.

“Tasarrufun düşünüleceği son konu”

“Sayıştay 138 bin öğretmen, 57 bin derslik ihtiyacı olduğunu söylüyor. 60 bin öğretmen atama talebi var. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın nitelikli bir eğitime kavuşabilmeleri için topyekun bir eğitim seferberliği başlatmamız gerekirken, Milli Eğitim Bakanı tarafından öğretmen maaşlarının yük oluşturduğu yönünde açıklamalar yapılması kabul edilemez.

“Ne öğretmenler ne de öğretmenlerin enflasyon karşısında günden güne eriyen maaşları bu devlete yüktür. Eğitime dair harcamalar tasarrufun düşünüleceği son konudur.”

“Tablet ve internet ihtiyacı olan öğrenci sayısına yanıt yok”

Yeniden Refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan gelen yanıtta öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar/tablet ve internet ihtiyaçlarına yönelik sorunun da dahil olduğu birçok sorunun yanıtsız bırakıldığına dikkat çekti.

“Bakanlık ya cihaz ve internet ihtiyacı olmayan öğrenci sayısını bilmiyor ya da bunu kamuoyu ile paylaşmaktan çekiniyor. Ki her iki seçenek de ülkemiz adına, eğitim adına kabul edilebilir değil.”

“500 bin tablete ilişkin detay yok”

Bakanlığın verdiği yanıtta düşük gelirli ve imkanları yeterli olmayan öğrencilere 500 bin tablet bilgisayar dağıtımına başlandığı ve dağıtım sürecinin devam ettiği belirtilirken, bugüne kadar kaç tabletin dağıtıldığına dair ise detaylı bir açıklama yapılmadı.

Yeniden Refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan, şunları söyledi:

“Tabletler satın alındı mı? Bunlardan kaçı öğrencilere ulaştırıldı? Bu sorular yanıt beklerken, diğer taraftan da tekrardan uzaktan eğitime geçişle birlikte cihaz ve internet ihtiyacı da artmıştır. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda dağıtılacağı ifade edilen 500 bin tabletin de ihtiyacı karşılamayacağı ortadadır” dedi.