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2020 Öğretmen Atamaları Ne Zaman? MEB Öğretmen Atamaları Takvimi

2020 Haziran 20 Bin Öğretmen Atamaları Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? 2020 Öğretmen Atamaları Ne Zaman? MEB Öğretmen Atamaları Takvimi 2020 Öğretmen Atamaları Ne Zaman? MEB Öğretmen Atamaları Takvimine dair detaylar

2020 Öğretmen Atamaları Ne Zaman? MEB Öğretmen Atamaları Takvimi
15 Mayıs 2020 Cuma 01:31

2020 Yılı Haziran Ayı 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Detaylar kamusaati.com da...

2020 Haziran 20 Bin Öğretmen Atamaları Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

MEB tarafından ek 20 bin öğretmen atama takvimi açıklanmıştı. Açıklanan takvime göre ek 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları takvimine göre ön başvurular 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınavlar 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Atama tercihleri 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Ek 20 bin öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylülde açıklanacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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