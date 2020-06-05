20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alınacak! Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Ekranı Açıldı (Kontenjan Dağılımı, Takvim İlkatama.meb)

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı ek atama için başvurular başladı. İlkatama sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda 20 bin öğretmen alımı için ön başvuruların başladığına yer verildi. Başvuru bilgileri , kontenjan dağılımı, başvuru şartları ve başvuru adımları yazımızda.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ilkatama sayfası üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusunun başladığına yer verildi. 50 KPSS puanı ile yapılacak sözleşmeli öğretmen alımında başvuru bilgileri, kontenjan dağılımı kamubulteni.com’da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında kontenjan dağılımı şu şekilde:

Beden Eğitimi alanı için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90’ı daha sonra yapılacak Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

MEB 0 bin sözleşmeli öğretmen atamasında ön başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfanın üst kısmında bulunan ÖN BAŞVURU yazısına tıklayın. Daha sonra e Devlet şifrenizle giriş yapın belirtilen adımları izleyin ve öğretmenlik başvurunuzu yapın.

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