20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 6 10 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Sosyal medyada 20.000 öğretmen sayısı çok az bulunmuştu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 20.000 öğretmen ataması için bugün sözlü mülakat yerlerini açıkladı sözleşmeli öğretmen olmak isteyenler başvurularını 6 Ocak tarihleri arasında yapmıştı öğretmen adayları başvuruları tamamladı ve Şimdi sıra sözlü mülakata geldi sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adayların dış 22 Şubat tarihlerinde yapılacak sözlü sınav yerleri bugün itibariyle açıklandı sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak sözlü Mülakatta başarılı olan öğretmen adayları 9 13 Mart'ta tercihlerin yapacak ve sonuçlar ise 18 Mart'ta duyurulacak sözleşmeli öğretmenlik başvurularında adayların atanacakları alanlara göre 2018 veya 2019 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavı KPSS puan türleri Ayrıca dikkate alınacak adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden en az 50 puan ve üzerinde puan alması gerekiyor gerekiyor Bu durum sözlü sınavda ise 60 puan ve üzerinde alanı daireler en fazla 40 eğitim Kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce öğretmenliği oldu

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgisi

Sözlü Sınav Yeri Bilgisini Öğrenmek İçin Tıklayınız

Sözlü sınav yerleri açıklanan öğretmennlerimiz yorumlar kısmında görüşlerini belirtebilirler

kamusaati.com ailesi olarak sözlü sınava girecek olan bütün öğretmenlerimize başarılar dileriz

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