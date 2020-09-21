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Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?

Bir üst öğrenimi bitirmek hem çalışma süresi içerisinde hem de emeklilikte her zaman için avantaj sağlar.

Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?
21 Eylül 2020 Pazartesi 01:41

Yüksek okulu bitirmek, lise mezunu memura avantaj sağlar mı?

Bir üst öğrenimi bitirmek hem çalışma süresi içerisinde hem de emeklilikte her zaman için avantaj sağlar. Yüksek okul mezunları (bazı üst görevlerde bulunmayanlar hariç) 1 inci derece 2200 ek göstergeye hak kazanırlar. Lise mezunları ise en fazla 2 nci dereceye kadar yükselebilirler ve ek göstergeleri daha düşük olur. Zira 2200 ek gösterge ile 1100 ek gösterge esas alınarak yapılan emekli aylık ve ikramiye hesabında büyük ölçüde tutar farkı bulunur. Onun için yüksek okulu bitirmek memur için her zaman avantajlı bir durum olur.

Bugün için;

- 30 yıl hizmeti olan bir memur yüksek okul mezunu ise alacağı aylık ve ikramiye tutarı; 3589 TL. AYLIK, 129412 TL. İKRAMİYE,

30 yıl hizmeti olan bir memur lise mezunu ise alacağı aylık ve ikramiye tutarı da; 3074 TL. AYLIK, 110830 TL. İKRAMİYE tutarı olur.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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