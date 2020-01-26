Vekalet Görevi Memura İzni Olmadan Verilebilir mi?

İyi Çalışmalar! Ben sosyolog adına ait görevli ....... Şefliğinde görev almaktayım. İlçede personel olmaması kaynaklı şef görevlendirilmesi ile çalıştırılıp istihdam edilmekteyim. Sosyolog unvanına sahip olup ..... Şef görevlendirilmesi (İlçe Şeflik düzeyinde teşkilat yapısına sahiptir) ile çalıştırılıyorum bu durum doğru mudur? Ayrıca şef ve sosyolog arasında alt ve üst kadro şeklinde bir ilişki olabilir mi? Sosyolog ünvanın üst kadro olması halinde en üst kadrosu şeflik olan bir görev alanında çalıştırılmam uygun mudur? Cevabınıza şimdiden çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

Sosyolog unvanı GİH sınıfı kapsamında bir kadroda görevli iken 10 Aralık 2010 tarihili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alındı. Şef kadrosu ise 3046 sayılı Kanunun 2018 yılında yürürlükten alınan kuralları kapsamında hem hiyerarşik bir kademe unvanı hem de hizmet birimi olarak hazırlanmıştır . Bunun en fazla göze çarpan örneği seyahat yaparken dikkatimizi çeken karayolları şube şeflikleridir. Bu nitelikteki birkaç şefliklerde merkezde yer alan bir daire başkanlığından daha çok personel çalıştırabilmektedir . Bir diğer örnek de orman şeflikleridir. Orman Genel Müdürlüğü teşkilatında orman mühendisleri şef olarak görevlendirilip çalıştırılmaktadır . özetle şef sadece bir kadro ünvanına ait olmayıp , bir hizmet birimi olan şefliğin yöneticisidir. Ancak şuanki dönemde özlük hakları ve hiyerarşideki yeri şef unvanının bu niteliğini kesinlikle yansıtmaktan ayrıdır.

657 sayılı Devlet çalışanları Kanununda vekalet müessesesi kamu hizmeti yerine getirmenin istisnai yöntemlerinden teki olarak düzenlenmiştir. Kanunun 86. şartı hükmüne göre kamu çalışanlarının kanuni izin, geçicisüre ile görevlendirme, disiplin cezası hayata geçirilmesi ve görevden uzaklaştırma durumlarında yerlerine şirket içinde , kurum dışından veya açıktan vekil atanabilmekte, boş kadrolara ait görevler kamu çalışanı kişilere vekaleten yaptırılabilmektedir . Vekaleten atanan memur asile ait bütün görevlerini kullanabilmekte, sorumluluk almaları gereken durumlarda aynen asil görevli çalışanmışcasına işlem görmekte çalıştırılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 69. hükmünce , "Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden faydalanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari işlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden belirleme ve ihdas edilmiş kadrolara istihdam edebilirler .

Bu nedenle göreve atanan memurların maaş ödemeleri kazanılmıs, hak dereceleri üzerinden verilir . Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için anlaşılan ek gösterge, zam ikramiye ve tazminatlar ile atandıkları işlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının ayrı olması durumunda fazla olan miktar ödenir." denilmektedir. aynı Kanunun 71. maddesi gereğince de, memurların eşit dereceler içerisinde veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirebilecekleri öngörülmüş , kurumların, kamu çalışanlarının meslekleri ile alakalı sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile alakalı bölüme , gorev ve unvan es,itligi gozetmeden hak edilmiş , hak aylık sınıfları ile atayabilecekleri hükme tabi tutulmuştur.

Bahsedilen hükümler asaleten atamayla alakalı olmakla birlikte vekaleten atama/görevlendirme işleme alınırken de göz önünde oması gereken kurallardır .

Buraya kadar teknik görevler gurubundaki bir sosyoloğun genel idare hizmetleri sınıfında bir bölüme asaleten veya vekaleten atanabilmesinin yerleşmesinin mümkün olduğunu (görevde yükselme mevzuatı saklı kalmak kaydıyla) anlatmaya gayret ettik . Vekaleten atama/görevlendirme yerine getirilirken de idarenin uymak mecburiyetinde olduğu konu bu işlemin memurun kazanılmış hak derecesinin gözetilmesidir.

Konunun açıklıga kavuşmasının ardından vekalet ettiğiniz şef kadrosunun derecesinin hak edilmiş aylık derecenizin altında bir derece olmaması koşulu ile yapılan atama/görevlendirme işleminin mevzuata göre doğru olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, kamu kurumlarınca, memura isteği dışında vekalet görevi verilebilir.

Sosyolog kadro unvanı ile şef unvanı arasında şefliğin hiyerarşik kademe unvanı ve hizmet birimi olduğu dikkate alındığında astlık üstlük ilişkisi kurulması mümkün bulunmamaktadır.