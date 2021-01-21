Vatman Nedir Ne İş Yapar? Nasıl Hafif Raylı Sistem Sürücüsü Vatman Olunur?

Tramvay sürücüsü Vatman Nedir Ne İş Yapar Nasıl vatman Olunur?, Vatman maaşları ne kadardır? Vatman maaşı 2020, Vatman Nedir Ne İş Yapar Nasıl Olunur?, Vatman Çalışma Şartları, Makinist Vatman çalışma kanunu varmı? Vatmanların Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları Nelerdir?, Vatman Eğitim süresi, Hafif Raylı Sistem tren Sürücüsü Vatman Makinist hakkındaki herşey burada..

Vatman Nedir Ne İş Yapar Nasıl Olunur?

Tramvay sürücüsü Vatman Nedir Ne İş Yapar Nasıl vatman Olunur?, Vatman maaşları ne kadardır? Vatman maaşı 2020, Vatman Nedir Ne İş Yapar Nasıl Olunur?, Vatman Çalışma Şartları, Makinist Vatman çalışma kanunu varmı? Vatmanların Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları Nelerdir?, Vatman Eğitim süresi, Hafif Raylı Sistem tren Sürücüsü Vatman Makinist hakkındaki herşey burada..

Şehirler arası uzun yol trenlerinde ve Şehir içinde belirli bir güzergahı ve hattı bulunan Tramvayı ve metroyu trafik kurallarına uygun olarak kullanan kişiye denir. Çoğu Kişi Makinist Olarak Adlandırır. Ayrıca VATMAN sürüşünü yaptığı Tramvay ve metroya hakim tüm Bilgi ve donanımlara sahip olan görevli görevi esnasındada yolcu taşıma işini yapan kişidir.

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Vatman Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur? : Kent içi yolcu taşımasında kullanılan, yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylar üzerinde hareket eden, elektrik gücüyle işleyen yolcu taşıtlarına tramvay denilmektedir. Bu araçları yani tramvayları kullanan kişilere ise vatman denilir. Günlük hayatta tramvay / metro sürücüsü olarak bilinen vatmanlık; özellikle raylı sistemler teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve şehir içi ulaşımda tramvay / metro gibi ulaşım araçlarının büyük önem kazanmasının ardından büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.

VATMAN'IN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NEDİR?

- Tramvayı veya metroyu hattına çıkarmadan önce gerekli bakım kontrolleri rutin şekilde takip eder ve olumsuzluları bildirir,

- Belirlenen hatta ve belirlenen sefer rota çizelgesine uygun şekilde hareket ederek yolcu taşır, seyir esnasında aracın hızını ve duraklarda harcanan süreleri hesaba katarak Tramvayı veya metroyu götürür,

- Seyir esnasında, yol güzergahını ve Rotasını sürekli gözlemler ve hat üzerindeki uyarı ve işaretlere uyar, yaylara ve karayolunda hareket eden tüm diğer araçlara dikkat eder,

- Tramvaya biniş anında yolcuların bilet kullanip kullanmadığını dikkatle taakip eder,

- Sefer esnasında Araç Arızalarında ve kazalarında gerekli müdahalede bulunur , kaza raporu tutulmasını sağlar (emniyet ve hareket amirliği tarafından), Vatman kendisine söylenen tüm kurallara uyum sağlar sorumluluklarını yerine getirir ve gereken tedbirleri alır, VATMANLIK GÖREVİNDE HATA KABUL EDİLEMEZ.

- Tramvayın veya metronun bakım kartlarını tutar,

- Yolcuları olağanüstü durumlarda bilgilendirir ve yönlendirir,

- Yolcuların dilek ve şikayetlerini kontrol merkezine veya amirlerine bildirir.

Tramvay veya Metro Sürücüsü (Vatman), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Tramvayı veya metroyu yolcu taşımacılığı seferine çıkarmadan önce gerekli kontrolleri yapmak,

Belirlenen hareket rotasına uygun olarak, seyir esnasında aracın hızını ve duraklarda harcanan zamanı ayarlayarak tramvayı veya metroyu kullanmak,

Sefer seyiri esnasında, yol güzergahını sürekli gözlemlemek ve hat üzerindeki uyarı ve işaretlere uymak,

Sefer Seyiri esnasında, yol güzergahı boyunca yayalara ve kara yolu araçlarına karşı gerektiğinden fazla dikkat etmek,

Sefer Seyiri esnasında, Arızalarda ve kazalarda gerekli müdahaleyi yapmak, emniyet ve hareket amirliği tarafından kaza raporu tutulmasını sağlamak,

Vatman Kendisine iletilen talimatları yerine getirmek ve gereken tedbirleri almak,

Tramvayın veya metronun bakım kartlarını tutmak,

Yolcuları olağanüstü durumlarda bilgilendirmek ve yönlendirmek,

Yolcuların dilek ve şikayetlerini amirlerine bildirmek.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak gibi görev ve işlemleri yerine getirir.

Nasıl Vatman olunur?

Öncelikle vatman olarak çalışmak isteyenlerin bedensel ve zihinsel açıdan herhangi bir özrünün olmaması, göz el ayak ve işitme organlarını eşgüdüm içerisinde kullanabilmesi, sorumluluk sahibi, çok sabırlı, Dikkatli ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekmektedir. Bu özelliklere sahip kişiler vatmanlık mesleğini çok daha rahat bir şekilde icra edebilmektedirler. Bunun dışında vatman olmak için;

En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak Askerliğini yapmış olmak 35 yaşından büyük olmamak Bedensel ve zihinsel özrü olmaması gerekmektedir. Psikoteknik Dikkat testlerinde çok başarılı olmak, Tam teşekküllü Hastaneden Sağlık Raporu

Hafif raylı sistem Vatmanları genel olarak belediyelerin ve belediye bünyesinde bulunan iştirak şirketlerinde istihdam edilirler. Belediyeler ve belediye bünyesinde bulunan iştirak şirketleri vatman ihtiyacı oluştuğu zaman bunun için kurs yayınlarlar. Belediyelerin kurslarında toplam 4 - 6 aylık teorik ve pratik ve kurs sürecinde adaylara gerekli eğitimler verilir. Kursu başarı ile bitiren adaylara yazılı ve sözlü mülakat yapılır ve akabinde bu kısmı da başarı ile geçen bireyler vatman olarak görevlerine başlayabilirler.

Vatmanlık mesleği her ne kadar dışardan çok kolay ve gösterişli bir iş olarak görünsede işin iç yüzü kesinlikle öyle değildir. Gece saat 4 gibi işe başlayan gece saat 2 gibi görevi biten vatmanların işleri hiç kolay değildir. Yaklaşık 80 ton ağırlığında bulunan bir tramvayı kullanmak ve Acil durumlarda durdurmak hiçte kolay değildir. Vatmanların sırtına yaklaşık 1000 kişilik yolcunun can güvenliği 80 tonluk Tramvayın yükü binmektedir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Tramvay veya metro sürücü belgesi Bröve,

- Tramvay veya metro matris ve römorkları,

- Hatlardaki makaslar,

- Hat Üzerindeki Sinyalizasyon sistemi,

- Katener hattı ,

- Bakım kanalları,

- Bilet okuma makineleri,

- Elektronik biletler ve elektronik sürücü kartları.

VATMANLIK MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hafif Raylı Sistem Sürücüsü Vatman olmak isteyenlerin;

- Bedensel ve zihinsel açıdan herhangi bir özrü olmayan,

- Göz-el-ayak ve işitme organlarını eşgüdüm içinde kullanabilen,

- Görme ve işitme duyuları keskin,

- Renkleri ayırt edebilen,

- Sorumluluk sahibi,

- Çok dikkatli,

- Esnek Çalışma Saatleri,

- Sabırlı, hoşgörülü, soğukkanlı, refleksleri güçlü, kimseler olmaları gerekir.

VATMANLARIN ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Peki vatmanlar ne iş yaparlar? Hafif Raylı Sistem Sürücüsü Vatman şehir içi hafif raylı sistem tramvay veya metro hattı güzergahı üzerinde gidiş-geliş yapan yakşaşık 1000 volt DC elektrik ile çalışan Tramvay veya metroyu kullanan Makinisttir. Vatmanlık İş oturarak ve çok dikkatli ve donanımlı şekilde araç içerisinde yapılır. Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması ve nöbet tutma durumu söz konusudur. Meslektaşlarıyla, müşteriler ve yolcularla (öğrenciler-gençler, çocuklar, yaşlılar, hastalar-özürlüler) iletişim içinde bulunurlar. Çalışma ortama sıcak, soğuk ve gürültülü olabilir.

Hafif Raylı Sistem Sürücüsü Vatmanlar genel olarak çok fazla değişkenlik göstermeyen güzergahlarda görev yaparlar. Vatman kendileri için özel olarak tasarlanmış Makinist kabini olarak ayrılmış olan bölümde çalışır. Çalışma saatleri hizmetin devamlılığı söz konusu olmasından dolayı esneklik göstermektedir ve vardiyalı sistem uygulanmaktadır.

VATMANLARIN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde Belediyeler ve Belediyelerin İştirak Şirketleri bünyesinde Hafif raylı sistem araç sürücüsü vatman çalıştıran tramvay, metro, raylı sistem işletmeleri Ankara, Antalya, Bursa, Samsun, Eskişehir, İstanbul, Kayseri ve Konya illerinde hizmet vermektedirler.

Bu meslek genel olarak, yaygın ve her yerde icra edilebilir bir meslek değildir. Ülkemizdeki farklı şehirlerdeki tramvay, metro, raylı sistem işletmelerinde gerekli ek eğitim alındıktan sonra iş bulabilme imkanı vardır.

Raylı sisteme yönelik toplu taşıma uygulamasının diğer şehirlere de yaygınlaştırılması durumunda bu meslekte iş bulma olanağı daha da artacaktır.

Meslekte ayrıca bayanlarda çalışabilmektedir. Ülkemizde hafif raylı sistem bulunan her ilde bayan vatmanlar görev yapmaktadır.

Ayrıca işsiz kalınma durumunda, E sınıfı ehliyeti bulunan vatmanlar isterlerse kamu ve özel kuruluşlarda Otobüs Şoförlüğü de yapabilirler.

VATMANLIK MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, tramvayın veya metronun kullanıldığı illerde belediyeler tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarında verilmektedir. Vatmanlık görevine alınacak kişiler bir çok özel testten geçirilmekte ve gerçekten çok ince elenip sık dokunarak normal bir insanın daha üzerinde dikkatli sağlıklı ve sabırlı kişiler arasından özel olarak seçilmektedir Örneğin Yaklaşık 100 kişinin içerisinden sadece 1 kişinin seçilmesi ne kadar özel ve zor bir meslek olduğunu göstermektedir. Vatmanlık mesleğini yapacak kişiler arasında seçilecek kişiler kesinlikle Torpil ve adamcılık yapılarak seçilmemektedir.

VATMANLIK EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Belediye başkanlığının vatman ihtiyacı üzerine, belediye bünyesinde çalışmakta olup vatmanlığa geçmek isteyen kadrolu personel ile dışarıdan müracaat eden adaylara; belediyelerde 2-3 aylık teorik ve pratik bir eğitim verilmektedir. Kurs süresi sonunda Belediyeler tarafından oluşturulan komisyonca, yazılı sınav yapılarak, başarılı görülen adaylar vatman olarak göreve başlatılmaktadırlar.

4-6 aylık kurs süresi içinde vatman adaylarına;

- Raylı sistem teknolojisi ile ilgili genel bilgi,

- Çalışma kuralları ve emniyet düzenlemeleri,

- Araç bilgisi,

- Sinyalizasyon, makas sistemi, kataner sistemi, tramvay kontrol sistemleri, telsiz sistemleri,

- Acil durum ve normal dışı durum,

- Sürücü prosedürleri, tramvay veya metro servis talimatnamesi,

- Trafikle ilgili bilgiler,

- Bölgesel şartlar ve güzergahlar,

- Halkla ilişkiler (yolcuya karşı davranışlar)

bilgileri kazandırılmaktadır.

İlk eğitim sonrasında Makinist Vatman adayları, tecrübeli bir vatman nezaretinde 15 gün süreli deneme sürüşleri yapar.

VATMANLAR MESLEKTE İLERLEYEBİLİR Mİ?

- Belediyeler ve bağlı iştirak şirketleri bünyesinde Periyodik aralıklarla hizmet içi eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda gerek İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü gerekse işletme bünyesinde vatmanları motive edici, ve daha kapsamlı ve donanımlı hale gelmeleri için eğitimler verilmektedir.

- Mesleğinde başarılı olanlar, trafik kontrolörü, eğitmen, hareket şefi veya işletme şefi olabilirler.

Vatmanlık mesleğinde başarılı olanlar daha sonra eğitmen, hareket şefi, işletme şefi veya trafik kontrolörlüğüne de ilerleyebilmektedir.

VATMANLARIN BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Kurs eğitimi süresince dışarıdan vatman olmak üzere müracaat eden adaylara herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Belediyede kadrolu olarak görev yapmakta iken vatmanlığa geçmek isteyen aday personelde ise önceden almakta oldukları ücretlerden herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Belediyelerde ve bağlı bulunan iştirak şirketlerinde kadrolu olarak ve toplu sözleşmeye dayalı olarak çalışanlar asgari ücretin yaklaşık 3-4 katı ücret alıyorlardı, fakat son dönemlerde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle belediye ve iştirak şirketlerinde vatman olarak görev yapan personellerin maaşı 2020 yılı itibarı ile asgari ücretin yaklaşık 2 misli civarına denk gelmektedir. Vatmanlar için özel olarak bir iş kanunu yoktur. Gelen bütün tpkilere rağmen Vatmanlar için özel bir iş kanunu olmaması sebebiyle 6284 sayılı iş kanununa tabi olarak çalıştıkları için bu kanundan doğan her türlü dezavantajı kendileri üstünde görürler. Öyle ki vatmanlar fabrikadaki bir işçi, ofiste çalışanlar ile aynı kefeye konmaktadırlar. Vatmanlı mesleği Çok Dikkat gerektiren ve hatayı kesinlikle kabul etmeyen herhangi bir hata insanların canına veya çok ağır telafi edilemeyen hasarlara yol açmaktadır. Bu bakımdan Hükümetimizin ve yetkililerin bilirkişiler tarafından oluşturulacak bir vatman iş kanunu için çalışma yapması milletimizin can ve mal güvenliği açısından çok önem taşımaktadır.



VATMANLIK MESLEĞİ İÇİN DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi, - Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri, - Metro ve Tramvay bulunan Büyükşehir Belediye başkanlıkları

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