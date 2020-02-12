Toplu Sözleşme ile Şeflerin Hepsine Verilecek Ek Tazminat Ne Kadardır?

Kamu Çalışanları Hakem Kurulu Kararının İkinci Aşamasında Ve artan tüm kademelerde 10 puan ilave edilerek hak edişler çalışanların tamamına takdim edilmektedir

İşte o madde;

Kamu Görevlilerinin Tamamına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 28- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir."

Kamu Çalışanları Hakem Kurulu Kararının söz ettiği bulunduğu hüküm Devlet Çalışanlara verilecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin yasa .

Devlet bünyesinde çalışan elemanlara Verilecek Zam Ve Tazminatlar ile alakalı Kararın "Özel Hizmet Tazminatı" başlıklı II Sayılı Cetveli 16. Grubu 3. fıkrasınca de milli eğitim müdürlüklerindeki patrona derecelerine göre yüzde 60 Özel Hizmet ödemesi verilmektedir

İşte o madde;

Bu madderce 1., 2., 3. ve 4. Derecelerindeki şeflerin; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısmında "Kamu Görevlilerinin tamamına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı ilk Bölümünde olan "liderlerin özel hizmet tazminatı" adlı28. maddesindeki hükümlerine göre faydalanmakta oldukları yüzde 60 tazminat oranına 10 puan eklenmesi gerekmektedir.

Devlet Memurlarına Verilecek Zam ödemeleri Ve Tazminatlara İlişkin Kararın "Diğer Tazminatlar" başlıklı III Sayılı Cetveli (G) fıkrasına göre de milli eğitim müdürlüklerindeki şeflere yüzde 50 ilave tazminat verilmektedir.

İşte o madde;

Ayrıca Kamu Çalışanları Hakem Kurulunun varmış olduğu İkinci Aşamasında "Kamu Görevlilerinin Tamamına ait Mali ve Sosyal Haklar"başlıklı ilk Bölümünde bulunan "Şeflerin özel hizmet tazminatı" başlıklı 28. maddesindeki kararlar göre aşamalarına göre (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef takımların da bulunanlar ek olarak 10 puan tazminat tutarında faydalandığından Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlar ile alakalı Kararın

"Diğer Tazminatlar" başlıklı III Sayılı Cetveli (G) fıkrasında derecelerine göre tazminat verileceğinin için ilave 10 puan tazminattan yararlanamayacakları açıkca ortadadır.

Toplu anlaşma şartlarında tanınan haklar ilgili konular ile ilgili hukuki değişiklik yapılarak işlenmediğinden her iki sene de bir tanınan yasal haklar yeni toplu anlaşma da tekrar bulunmaktadır. "Her toplu anlaşma yüzde 10 tazminat bunların toplanarak ödenmesi gerekmektedir" şeklinde bir anlayış doğru olamaz . Çünkü toplu anlaşmalar kapsadığı iki sene adına geçerlidir sonrasında geçerliliğini yok olur . Tanınan yasal haklar tekrar yeni toplu anlaşma da bu sebepler bulunmaktadır.

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