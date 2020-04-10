Tarım ve Orman Bakanlığı: İdari izindeki işçilere, yemek yardımı ve servis ücreti ödenmez

Tarım ve Orman Bakanlığı, yol ve yemek ücretleri ödenecek mi?, kamu çalışanları idari izinde yol ve yemek ücreti ödenecek mi? Çalışma Genel Müdürlüğünün aksine idari izindeki personele yemek yardımı ve servis ücretinin verilmeyeceğini belirtti, Tarım ve Orman Bakanlığı: İdari izindeki işçilere, yemek yardımı ve servis ücreti ödenmez

Tarım ve Orman Bakanlığı: İdari izindeki işçilere, yemek yardımı ve servis ücreti ödenmez
10 Nisan 2020 Cuma 13:14

Tarım ve Orman Bakanlığı: İdari İzindeki Çalışanlara , Yemek Yardımı ve Servis Ücreti Verilmez

Tarım ve Orman Bakanlığı, yol ve yemek ücretleri ödenecek mi?, kamu çalışanları idari izinde yol ve yemek ücreti ödenecek mi? Çalışma Genel Müdürlüğünün aksine idari izindeki personele yemek yardımı ve servis ücretinin verilmeyeceğini belirtti, Tarım ve Orman Bakanlığı: İdari izindeki işçilere, yemek yardımı ve servis ücreti ödenmez

Tarım ve Orman Bakanlığı: İdari izindeki işçilere, yemek yardımı ve servis ücreti ödenmez

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirli süre olan  7 Nisan 2020 tarihinde, idari izindeki personele yemek ödemesi ve yol yardımı ücretlerinni yakın süre içerisinde açıklamıştı. Çalışma Genel Müdürlüğü bu görüş üzerine , idari izindekiler ile esnek zamanlı çalışanlar arasında bir ayrım  yapmamışlardır"".

Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesine atıfla esnek şekilde görev alan personelin işini fiilen yerine getirdiği, fakat idari izindekilerin görevini fiilen yerine getirdiğine yönelik bir uyarlamaya Genelgede bulundurulmaması üzerine , idari izinde olan personel yemek yardımı ve yol giderinin ödenemeyeceğini açıkca duyurmuştur.

İşte, Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atfen yazılmış Orman Genel Müdürlüğünün yazısı

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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