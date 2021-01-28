Sözleşmeli personeller için müjde! Çalışma başlatıldı

Sözleşmeli personellerin uzun süredir merakla bekledikleri sorunların çözümü ile ilgili sevindiren açıklama geldi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı canlı yayın programında sözleşmeli personellerin sorunların çözümü hakkında çalışma başlatıldığını açıkladı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sözleşmeli personeller hakkında açıklama yapan Özkan konu hakkında, "Sözleşmeli personelimiz, belirli bir süre çakılı kadro anlayışıyla çalışıldığı için, personel aileleriyle buluşamıyor. Eş durumu tayininden yararnamıyorlar, bazı özlük hakları noktasında da sıkıntılar yaşıyorlar. Bazı birimlerde bakanlıklarda çalışma yaptık, ama bunu sadece bir bakanlık nezdinde değil bütün bakanlıklar bütün kamu personeli nezdinde yeknesak bir düzenlemeyle çözümünü öngörmek üzere Maliye Bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütülüyor. İnşallah bu çerçevede, etki analizi tamamlandıktan sonra sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna müjdesi verilecektir." dedi.