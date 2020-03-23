Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, Cumhur başkanlığı Resmi Gazete de ek Genelge Yayınlandı ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge yayınlandı.

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son dakika: Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, Cumhur başkanlığı Resmi Gazete de ek Genelge Yayınlandı ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge yayınlandı. Peki Memur ve İşçileri Uzaktan Çalışma Nasıl Olacak Kamu Kurum ve kuruluşlarındaki birim amirleri işi aksatmayacak şekilde memur ve işçileri yeterli sayısa iş yerinde tutup dönüşümlü olarak fazla olan personele izin verecek. İzinli personel İdari izinli sayılacağı için sosyal haklarında ve ücretlerinde her hangi bir kayba uğramayacak. Yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli personel için haftalık çalışma çizelgesi çıkartılarak çalışma günleri ve izin günleri yeniden belirlenecek..

Kaynak: