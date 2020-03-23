0
0
0
0
0
0
0
0

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, Cumhur başkanlığı Resmi Gazete de ek Genelge Yayınlandı ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge yayınlandı.

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
23 Mart 2020 Pazartesi 00:00

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi

Son dakika: Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, Cumhur başkanlığı Resmi Gazete de ek Genelge Yayınlandı ve  kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge yayınlandı.

Peki Memur ve İşçileri Uzaktan Çalışma Nasıl Olacak

Kamu Kurum ve kuruluşlarındaki birim amirleri işi aksatmayacak şekilde memur ve işçileri yeterli sayısa iş yerinde tutup dönüşümlü olarak fazla olan personele izin verecek. İzinli personel İdari izinli sayılacağı için sosyal haklarında ve ücretlerinde her hangi bir kayba uğramayacak. Yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli personel için haftalık çalışma çizelgesi çıkartılarak çalışma günleri ve izin günleri yeniden belirlenecek..

Resim


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber