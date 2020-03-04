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Şok Haber ! HSK'ya Memur Alımları, KPSS Yönetmeliği Kapsamı Dışına Alındı

Şok Haber ! HSK'ya Memur Alımları, KPSS Yönetmeliği Kapsamı Dışına Alındı Hakimler ve Savcılar yüksek kurulunca memur alımları yönünde şok bir karara adım attı , KPSS yönetmeliği kapsamı dışına tutulacağı kesinleşti ve bu yenpyeni düzen bugünki resmi gazete de yayınladı işte detayları...

Şok Haber ! HSK'ya Memur Alımları, KPSS Yönetmeliği Kapsamı Dışına Alındı
04 Mart 2020 Çarşamba 13:06

Şok Haber ! HSK'ya Memur Alımları, KPSS Yönetmeliği Kapsamı Dışına Alındı

Hakimler ve Savcılar yüksek kurulunca memur alımları yönünde şok bir karara adım attı , KPSS yönetmeliği kapsamı dışına tutulacağı kesinleşti ve bu yenpyeni düzen bugünki resmi gazete de yayınladı işte detayları...

HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı

4 Mart 2020 Bugün ki  tarihli Resmi Gazetede  şok bir konu ele alındı ! yönetmelik deki ayrılıkta , Hakimler ve Savcılar Kuruluna memur  ve personel istihdamı , KPSS yönetmeliği kapsamı dışında alındı.

Yönetmeliğin kapsam maddesinde bulunan hüküm şartlarınca , şu kurumlara alınaca olan memur alımlarında, KPSS yönetmeliği hükümleri ele alınacak yürütülecektir .

- Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları,
- Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları,
- Kaymakam adayları,
- Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları,
- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları,
- İletişim uzman yardımcıları ve
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun farklılık 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında kayda geçenler ile ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları.

Düzenlemece , HSK'ya memur istihdamlarının ne şekilde yapılcağı farklı bir yönetmelik çatısı altında ele alınacaktır . Yayımlanacak olan bu yeni hususta , muhtemelen KPSS dışında yazılı ve sözlü sınavla HSK'ya memur alımı yapılacağı konuundada yapılandırma olacaktır .


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Şok Haber ! HSKya Memur Alımları #KPSS Yönetmeliği Kapsamı Dışına Alındı
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