Şok Haber ! HSK'ya Memur Alımları, KPSS Yönetmeliği Kapsamı Dışına Alındı

4 Mart 2020 Bugün ki tarihli Resmi Gazetede şok bir konu ele alındı ! yönetmelik deki ayrılıkta , Hakimler ve Savcılar Kuruluna memur ve personel istihdamı , KPSS yönetmeliği kapsamı dışında alındı.

Yönetmeliğin kapsam maddesinde bulunan hüküm şartlarınca , şu kurumlara alınaca olan memur alımlarında, KPSS yönetmeliği hükümleri ele alınacak yürütülecektir .

- Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları,

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları,

- Kaymakam adayları,

- Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları,

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları,

- İletişim uzman yardımcıları ve

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun farklılık 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında kayda geçenler ile ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları.

Düzenlemece , HSK'ya memur istihdamlarının ne şekilde yapılcağı farklı bir yönetmelik çatısı altında ele alınacaktır . Yayımlanacak olan bu yeni hususta , muhtemelen KPSS dışında yazılı ve sözlü sınavla HSK'ya memur alımı yapılacağı konuundada yapılandırma olacaktır .