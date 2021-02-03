Özel kalem müdürünün maaşı ne kadardır? İşte Astronomik Rakamlı Maaşlar

Özel kalem müdürünün maaşı ne kadardır? Özel kalem müdürünün özel hizmet tazminatı oranı 210 olarak belirlenmiş. Ancak bir çok kurum 155 olarak hesap yapıyor. Sizin girdiğiniz oranın sebebi nedir acaba. Cevap için teşekkürler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda "İstisnai memurluklar" başlıklı 59 uncu maddesinde; "....Özel Kalem Müdürlüklerine...bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir....." hükmü yer almaktadır. İstisnai memuriyet olan özel kalem müdürü unvanı 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli özel hizmet tazminat oranlarını gösteren II sayılı Cetvelin Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün Grup 5 kısmında Bakanlık Özel Kalem Müdürü alacağı özel hizmet tazminat oranı düzenlemiştir. Söz konusu düzenlemeye göre 1. Derece Bakanlık Özel Kalem Müdürünün Özel Hizmet Tazminat oranı 210 olduğundan maaş robotunu bu şekilde hazırlanmıştır.

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