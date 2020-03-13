Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Memur Olan Çalışanlara İzin Verilecek mi?, Korona virüs e karşı alınan tedbirler kapsamında hükümet okulların 16 Mart pazartesiden itibaren tatilmesine ve 23 Marttan itibarende Eba sistemi üzerinden eğitim öğretime devam edilmesine karar vermişti. Peki Anne ve babası çalışan öğrenciler ne olacak Anne ve baba ya izin verilecek mi? Detaylar haberde..
Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Çalışanlara İzin Verilecek mi?
Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Memur Olan Çalışanlara İzin Verilecek mi?, Korona virüs e karşı alınan tedbirler kapsamında hükümet okulların 16 Mart pazartesiden itibaren tatilmesine ve 23 Marttan itibarende Eba sistemi üzerinden eğitim öğretime devam edilmesine karar vermişti. Peki Anne ve babası çalışan öğrenciler ne olacak Anne ve baba ya izin verilecek mi? Detaylar haberde..
Bu alanda , TV ekranlarında CNN Türk'te yayında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a bu konuda sorular iletildi . Bakan Selçuk, tüm kamu personelini çok yakından ilgilendiren konu hakkında kendisinin karar veremeyeceğini bu alanda da Cumhurbaşkanlığının varacağı sonucun beklenmesi gerektiğini ve bu açıklamanın beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Şuan için çalışan anne ve babalar için herhangi bir tatil söz konusu değil Detaylar geldikçe Siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız..
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