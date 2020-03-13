Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Çalışanlara İzin Verilecek mi?

Bu alanda , TV ekranlarında CNN Türk'te yayında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a bu konuda sorular iletildi . Bakan Selçuk, tüm kamu personelini çok yakından ilgilendiren konu hakkında kendisinin karar veremeyeceğini bu alanda da Cumhurbaşkanlığının varacağı sonucun beklenmesi gerektiğini ve bu açıklamanın beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şuan için çalışan anne ve babalar için herhangi bir tatil söz konusu değil Detaylar geldikçe Siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız..

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