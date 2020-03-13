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Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Çalışanlara İzin Verilecek mi?

Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Memur Olan Çalışanlara İzin Verilecek mi?, Korona virüs e karşı alınan tedbirler kapsamında hükümet okulların 16 Mart pazartesiden itibaren tatilmesine ve 23 Marttan itibarende Eba sistemi üzerinden eğitim öğretime devam edilmesine karar vermişti. Peki Anne ve babası çalışan öğrenciler ne olacak Anne ve baba ya izin verilecek mi? Detaylar haberde..

Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Çalışanlara İzin Verilecek mi?
13 Mart 2020 Cuma 13:43

Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Çalışanlara İzin Verilecek mi?

Okullar Tatil Edildi, Anne ve Babası Memur Olan Çalışanlara İzin Verilecek mi?, Korona virüs e karşı alınan tedbirler kapsamında hükümet okulların 16 Mart pazartesiden itibaren tatilmesine ve 23 Marttan itibarende Eba sistemi üzerinden eğitim öğretime devam edilmesine karar vermişti. Peki Anne ve babası çalışan öğrenciler ne olacak Anne ve baba ya izin verilecek mi? Detaylar haberde..

Okulların tatil edilme kararının sonrasının, ebeveyni çalışanlardan birine izin verilip verilmeyeceği merak konusu oldu . Bu soru Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a canlı yayın esnasında iletildi . Bakan Selçuk bu soru karşısında önce şaşırdı ve bu alanda şuan için herhangi bir çözüm  alınmadığını ancak tüm kamu personelini çok yakından ilgilendiren konu olması sebebi ile Cumhurbaşkanlığının bu alanda varacağı kararların beklenmesinin lazım geldiğini açıkladı.

Bu alanda , TV ekranlarında CNN Türk'te yayında  soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a bu konuda sorular iletildi . Bakan Selçuk, tüm kamu personelini çok yakından ilgilendiren konu hakkında kendisinin karar veremeyeceğini bu alanda da Cumhurbaşkanlığının varacağı sonucun beklenmesi gerektiğini ve bu açıklamanın beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şuan için çalışan anne ve babalar için herhangi bir tatil söz konusu değil Detaylar geldikçe Siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız..

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #okullar tatil edildi #Anne ve Babası Memur Olan Çalışanlara İzin Verilecek mi?
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