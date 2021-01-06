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Ocak sonrası 3600 ek göstergede 2.823 TL'lik fark! Nedeni ne? İşte Tüm Detaylar

2021 yılının birinci yarısında alabilecekleri emekli maaşı tutarları kaç? 3600 ek gösterge tablosu, Ek göstergeleri aynı olan memurlardan bazıları makam tazminatı alırken bazıları ise alamamaktadır. Bu nedenle, 3600 ek göstergeli görevlerden emekli olanlar için farklı durumlar söz konusudur.

Ocak sonrası 3600 ek göstergede 2.823 TL'lik fark! Nedeni ne? İşte Tüm Detaylar
06 Ocak 2021 Çarşamba 12:17

Ek göstergesi 3600 olanların emekli maaşı ve ikramiyesi

Bu çerçevede, emeklilik bakımından 3600 ek göstergeye hak kazananlardan hizmet süresi 30 yıl olan ve 1/4 seviyesinden emekliye ayrılmış veya ayrılacak olan kamu görevlilerinin, makam tazminatından yararlanma durumları da dikkate alınarak 2021 yılının birinci yarısında alabilecekleri emekli maaşı tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir..

D/K

Hizmet Süresi

Ek gösterge

Makam Tazminatı

Emekli Maaşı

1/4

30

3600

Yok

4.838,86 TL

1/4

30

3600

Yok

5434 sayılı Kanunun Ek 84. maddesine göre 13.000*Maaş Katsayısı tutarında ilave ödeme

Tabip / Diş Tabibi

6.997 TL

1/4

30

3600

-

5434 sayılı Kanunun Ek 84. maddesine göre 17.000*Maaş Katsayısı tutarında ilave ödeme

Uzman Tabip / Uzman Diş Tabibi

7.661,54 TL

1/4

30

3600

1000

6.167 TL

1/4

30

3600

1500

6.333 TL

1/4

30

3600

2000

6.499 TL

1/4

30

3600

3000

6.831 TL

3600 ek göstergeli görevlerden emekli olanların emekli maaşları farklı olmasına rağmen bunların emekli ikramiyesi aynıdır. Buna göre tabloda yer alanların hepsi de 174.478 TL emekli ikramiyesi alacaktır.

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