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Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar, Yaş Şartı Yükseltildi

Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar, Yaş Şartı Yükseltildi

Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar, Yaş Şartı Yükseltildi
04 Mart 2020 Çarşamba 12:59

Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar, Yaş Şartı Yükseltildi

Misyon Koruma Sınavı için hazırlık aşamasında olan personel tarafından beklenen bir yönerge bulunmaktaydı bu yönerge daha gelmeden farlılık oluştu,4 Mart 2020 itibariyle Resmi Gazete'de bu konu açıkca işlendi.

Yenilenen yönetmeliğe göre yaş şartı 35'ten yaş sınırı olayından  37'yaşa uzatıldı  çıkarıldı ve giriş şartlarında bulunan  sınavın yapıldığı senenin 31 Aralık tarihinden itibaren ibaresi 1 Ocak şeklinde güncellendi bu durum büyük bir mağduriyet ortadan kaldırmış oldu .

Dışişleri Bakanlığı'nın bir bir istediği amir ve memur rakamlarınında , sınav sonucunca mülakatlarda "3 katı" olarak en yüksek puandan adım atacaklar çağrılan aday sayısı, "2 katı" aday çağrılacak  şeklinde yeni bir güncelleme getirdi.

Misyon koruma'da görevlendirecek olan personel adına alım duyurusunun kısa bir süre de yayınlanması beklesabırsızlıkla bekleniyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Yaş Şartı Yükseltildi #Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar
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