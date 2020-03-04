Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar, Yaş Şartı Yükseltildi

Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar, Yaş Şartı Yükseltildi

Misyon Koruma Sınavı için hazırlık aşamasında olan personel tarafından beklenen bir yönerge bulunmaktaydı bu yönerge daha gelmeden farlılık oluştu,4 Mart 2020 itibariyle Resmi Gazete'de bu konu açıkca işlendi.

Yenilenen yönetmeliğe göre yaş şartı 35'ten yaş sınırı olayından 37'yaşa uzatıldı çıkarıldı ve giriş şartlarında bulunan sınavın yapıldığı senenin 31 Aralık tarihinden itibaren ibaresi 1 Ocak şeklinde güncellendi bu durum büyük bir mağduriyet ortadan kaldırmış oldu .