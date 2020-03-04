Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar, Yaş Şartı Yükseltildi
Misyon Koruma Yönetmeliğinde Şok Karar, Yaş Şartı Yükseltildi
Yenilenen yönetmeliğe göre yaş şartı 35'ten yaş sınırı olayından 37'yaşa uzatıldı çıkarıldı ve giriş şartlarında bulunan sınavın yapıldığı senenin 31 Aralık tarihinden itibaren ibaresi 1 Ocak şeklinde güncellendi bu durum büyük bir mağduriyet ortadan kaldırmış oldu .
Dışişleri Bakanlığı'nın bir bir istediği amir ve memur rakamlarınında , sınav sonucunca mülakatlarda "3 katı" olarak en yüksek puandan adım atacaklar çağrılan aday sayısı, "2 katı" aday çağrılacak şeklinde yeni bir güncelleme getirdi.
Misyon koruma'da görevlendirecek olan personel adına alım duyurusunun kısa bir süre de yayınlanması beklesabırsızlıkla bekleniyor.
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