'Memuruma' 85 liracık kıyak Cumhuriyet yazarı Sertaç Eş, "'Memuruma' 85 liracık kıyak" başlıklı yazısında, iktidarın kamu sendikalarıyla imzaladığı toplu sözleşmeyi ele aldı.

Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde alınan kararlara kamu sendikalarının tepkileri sürüyor. Sendika temsilcileri imzalanan sözleşmeyle "iktidarın paralelinde düşünmeyen sendikaların cezalandırılması"nın amaçlandığını dile getiriyor.

Cumhuriyet yazarı Sertaç Eş, "'Memuruma' 85 liracık kıyak" başlıklı yazısında, iktidarın kamu sendikalarıyla imzaladığı toplu sözleşmeyi ele aldı.

Yapıldığı ilan edilen 400 TL'lik seyyanen zammın tam bir göz boyama olduğunu dikkat çeken Eş, zammın her ay en fazla 85 lira olarak maaşlara yansıyacağını belirtirken "Bu zammı hangi sendika üyeleri alacak? Buraya dikkat. Bakan Vedat Bilgin’in söylemiyle “Merdiven altı” olmayan sendikaların üyeleri alacak. Peki merdiven altı sendikalar hangileri? Üye sayısı, örgütlü olunan iş kolundaki memurların yüzde 1’in altında olanlar." diye yazdı.

Eş'in yazısının ilgili bölümü şöyle;

"Memurlar adına hükümet ile son pazarlığı Memur-Sen yaptı. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından, “sendikaların memurun hakkını savunamadığı” tepkileri yükselirdi. Ancak bu yıl ilk kez “tahrip gücü daha yüksek” bir karar çıktı. Görüşmeleri yürüten Memur-Sen’in hükümetten istediği her memura seyyanen 600 TL zam talebi öyle bir noktaya getirildi ki, bunu kimse beklemiyordu. Konunun birden çok boyutu var.

Zamdan başlayalım…

İstenen seyyanen zam 400 TL’ye düşürülerek verilmiş gibi yapıldı. Bir kere bu miktar memur maaşlarına yansımayacak. Büro-İş’in Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ve Genel Mali Sekreteri Binali Keskin’in belirlemeleri “yalanı” ortaya koyuyor. Buna göre, yapıldığı söylenen zam, maaşlara aylık bazda en fazla 85 TL olarak yansıyacak. Yani 400 TL zam, tam bir göz boyama. Pazarlık yapan sendikalar hem kendini hem de memuru uyutmaya çalışıyor, hükümet de tüm kamuoyunu…

Peki bu zammı hangi sendika üyeleri alacak? Buraya dikkat. Bakan Vedat Bilgin’in söylemiyle “Merdiven altı” olmayan sendikaların üyeleri alacak. Peki merdiven altı sendikalar hangileri? Üye sayısı, örgütlü olunan iş kolundaki memurların yüzde 1’in altında olanlar. Bakan Bilgin’in bu nitelemeyle kırıp döktüğü o kadar çok sendika var ki… Şu tepkiyi veriyorlar:

“Ne demek merdiven altı. Biz kaçak atölye, izinsiz çalışan bir iş yeri miyiz? Türkiye’de kaçak, izinsiz, yasalara aykırı bir şekilde kurulmuş kaç sendika var. Varsa bakanlık buna niye izin veriyor, izin veriyorsa suç işlemiyor mu?”

HERKESE ZAM YOK

Bakan Bilgin’in açıklamaları ve alınan karar birçok sendikayı mağdur ediyor. Mağduriyet karşısında 9 memur konfederasyonu bir araya geldi. Bu platformun sözcüsü Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, yanlışları sıralıyor:

“Asker, polis, infaz koruma memurları, MİT personeli bu zammı alamıyor. Çünkü bu iş kollarında çalışanlar zaten sendikalı olamıyor. Daha büyük bir kitle var: Emekliler. Sayısı 2 milyon 200 bini bulan emekliler de bu zamdan yararlanamıyor. Emeklilerin ekonomik durumu çalışan bir kısım memurdan daha mı iyi?”

Cumhuriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Anadolu Sen Konfederasyonu Başkanı Mustafa Güçlü de kırılıp dökülenlerden. Dışlanmalarının ne kadar ağırlarına gittiği, sesinin tonuna ve mimiklerine yansıyor. “Yasa önünde eşit olan kamu çalışanına hükümet bunu yapamaz. Eşitliğe aykırı. Aynı işi yapan bir çalışan, üye olduğu sendikaya göre bu parayı alacak, diğeri alamayacak. Bu hak mı?”

Konunun bir boyutu da siyasi. Ziyaretimize gelenlerden Hak-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi dikkat çekiyor:

“Buradaki bir amaç da, iktidarın paralelinde düşünmeyen sendikaların cezalandırılması. Yapılan zammı büyük göstererek, beğenilmeyen sendikaların üyelerinin iktidarın yanında yer alan sendikalara geçmeleri teşvik ediliyor.”

Ne güzel ama, veremediğin zammı vermiş gibi gösteriyorsun, yandaş sendikaya küçük ayrıcalık yapıyorsun…

Yine Büro-İş’in belirlemelerine dönelim: 163 bin civarında kamu çalışanı, üye oldukları sendika yüzde 1 barajını aşamadığı için “85 TL’lik büyük zamdan” yoksun kalacak. Sendikalara üye olamayanlar bir yana sendikalı olmak istemeyen 1 milyona yakın kamu çalışanı da bu miktarı alamayacak. Bir yanda kandırılan memurlar. Diğer yanda küçük de olsa zamdan yararlanamayan kamu çalışanları...