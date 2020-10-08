Memuru 'garson' yapan idareye, mahkeme 'dur' dedi!

Memur kadrosunda görev yapan bir kişinin, çalıştığı üniversitenin işletmesinde garson olarak görevlendirilmesinin iptali istemiyle açılan davada, mahkeme, kurumların, personeli belirli bir sınıf içerisinde çalıştırmaları gerektiği ve bu konuda bağlı yetki içinde oldukları, yine kurumların belli bir sınıf içinde çalışan personele, o sınıfın karşılığı olarak öngörülen görevlerin dışında başka bir görev verme seçeneğinin de bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Adana 2. İdare Mahkemesi, kararında, “davalı idare bünyesinde memur olarak görev yapan davacının, idari hizmetler sınıfındaki kadro unvanına ve branşına ilişkin iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğu, davacının garson olarak görevlendirilmesinin, kadrosu ve uzmanlık alanı ile ilgili olmayan bir görevlendirme niteliğinde olduğu, bu görevin yardımcı hizmetler sınıfında bulunan kişiler eliyle yaptırılması gereken işlerden olduğu dikkate alındığında, davacının hizmet sınıfının dışında garson olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, davacının görevi dışındaki vazifelerde çalıştırılmasının, işe bağlılığını ve iş huzurunu zedeleyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması hâlinde, davacı açısından telafisi güç veya olanaksız zararlara yol açabileceği de açıktır” gerekçesine yer verdi.

Mahkeme kararı, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi gereği yapılan görevlendirmelerin keyfî olarak yapılamayacağı, bu görevlendirme yetkisinin sınırlarının bulunduğu, 657 sayılı Kanun’a tabi personele kadrosu ve uzmanlık alanıyla ilgili olmayan bir görevlendirmenin yapılamayacağı, personelin işe bağlılığını ve iş huzurunu zedeleyecek türden görev harici çalıştırılmasının mümkün olmadığı konusunda net ve açık hükümler ortaya koyması nedeniyle önemli bir emsal teşkil etmektedir.

İşte o mahkeme kararı

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