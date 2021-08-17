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Memurluğa girişte yaş sınırı var mı?

Kamu kurumlarında işe girmek için veya memur olmak için kaç yaşında olmak gerekiyor.

Memurluğa girişte yaş sınırı var mı?
17 Ağustos 2021 Salı 02:21

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler.

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.

Kariyer meslekler ile bazı görevler haricinde memuriyete giriş için üst yaş sınırı yoktur.

657 sayılı Kanunda yaş haddi yoktur. Memuriyeti sona erdiren yaş haddi ise 5434 sayılı Kanun'da yer almaktadır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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