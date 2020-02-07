Memurların, Kızılaya Yaptığı Bağış Gelir Vergisinden İndirilebilir Mi?

Çalışanlar aylık ve ücret gelirleri icin yıllık gelir beyannamesi veremedikleri icin bağışlarını vergiden düşmesini sağlamaları kesinlikle mümkün değildir. Ücret gelirinden belirli bir yüzde ile alınan vergiler işveren tarafından kaynakta kesildiği için çalışanların bu gelirleri için isteseler de beyanname veremezler. Çalışanlar ayrıca, gelir olan ödemeyi yapanlarca vergi kesilmesinin nihai vergileme oldugu menkul sermaye gelirleri icin de yıllık gelir vergisi beyannamesi veremezler. Diğer farklı gelirleri için gelir vergisi beyannamesi verseler dahi stopaj suretiyle vergiye tabi gelirlerini beyannamelerine dahil edemezler. Sonuç olarak yurt içinde elde edilen faiz, menkul kıymet satış karı gibi geliri olan çalışanlar Gelir Vergisi Kanunu'nda verilen indirim haklarını kullanamamaktadır. Ancak, çalışanların ücret dışında elde ettikleri gelirler sebebiyle gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerektiğinde yaptıkları bağışları, bağış yapılan kuruluşların kim olduğu ve bağışın amacına göre kısmen veya tamamen beyannamede hesaplayacakları vergi matrahından indirilmesi mümkündür.

Çalışanların yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gereken gelirlerden biri konut ve işyeri kira geliridir. 2019 senesinde yıllık 5.400 TL den fazla tutarda mesken kira geliri veya 40.000 TL'den fazla işyeri kira geliri elde edenler bu gelirleri için Yeni yılın Mart ayında beyanname vermek zorundadırlar. Bu durumda yardım kampanyası dahilinde çeşitli yollarla (banka havalesi, kredi kartı, mobil telefonlarla telefon faturası suretiyle odeme vb.) yöntemlerle yapılan bağışların matrahtan bağışın niteliğine göre kısmen veya tamamen indirilmesi mümkün. Ancak bu indirimin yapılabilmesi icin de ödemelerin belgelendirilmesi veya banka kayıtlarının saklanması ve Beyannamede kullanılması gerekir.

Bazı bağış ve yardımlar beyan edilecek gelirin yüzde 5'i ile sınırlı olarak indirilebiliyor. Gelir vergisi mükellefleri; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalısan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5'ini (kalkınmada oncelikli yoreler kapsamındaki illerde zikredilen kurum/ kuruluş, dernek veya vakıflara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim konusu yapabilirler.

Tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecek bağış ve yardımlardan biri ise Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlardır. Sonuç olarak, 2019 yılında beyanname verilmesini gerektirecek gelir elde eden kamu çalışanları 2020 yılında beyan etmeleri gereken gelirden Kızılaya makbuz karşılığında yaptıkları bağışın tamamını indirebileceklerdir.