Memurların İdari İzinli Sayılacağı Hastalıklar Listesi Belli Oldu! İşte Tam Liste

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları, ....Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ibareleri yer almaktaydı

Peki resmi yazıda yer alan kronik hastalar ibaresinden, ne anlaşılmaktadır Hangi hastalıkları kapsamaktadır?

İdari izne ilişkin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısında yer alan ve idari izin kullanabilecek bir diğer grup ise kronik hastalığı olan kamu görevlileridir. resmi yazıda yer alan kronik hastalar ibaresinden, Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan (EK-1/A) listedeki hastalıklar anlaşılmalıdır.Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan (EK-1/A) listedeki hastalıklar anlaşılmalıdır.

İşte Kamu Görevlilerini 12 Gün İdari İzinli Yapacak Olan KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

Kronik hastalıklar süreğen karakterli, uzun ve yavaş seyirli, bireyin yasam kalitesini olumsuz etkileyen, tedavisi ileri uzmanlık gerektiren, komplikasyonları ölümcül seyredilebilen veya sakatlığa yol açabilen, izleme ve tedavileri yüksek maliyetli hastalıklar Olmak üzere Ülkemizi Etkisi Altına Alan Korona Virüs Sebebiyle Kamu Kurum ve kuruluşlarındaki Görevli Personeller Bu hastalıkların listesine Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan listeden (EK-1/A) ulaşılabilir. Söz konusu listede kronik viral hepatitler de yer almaktadır.