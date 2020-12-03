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Memurların 2021 yılında alacağı enflasyon zammı oranı belli oldu

Memurların 2021 yılında yüzde kaç zam alacak ? Memurların 2021 yılında alacağı zam belli oldu mu? 5 aylık enflasyon yüzde 7,02 oldu. İlk 5 aydaki rakamlara göre, memurlar için yüzde 3,02 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Memurların 2021 yılında alacağı enflasyon zammı oranı belli oldu
03 Aralık 2020 Perşembe 16:33

İkinci 6 ay için Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 Ağustos'ta yüzde 0,86, Eylül'de yüzde 0,97, Ekim'de yüzde 2,13, Kasım'da da yüzde 2,30 arttı.

Memurlar, 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,75'de enflasyon farkı almıştı.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU

2020 yılının ikinci altı ayı için de memurlar yüzde 4 zam aldı.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasımda ayında açıklanan enflasyon rakamları toplamı yüzde 7,02 oldu. Memurlar için şuan 3,02 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyon yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar, aşan miktarda, enflasyon zammı alacak.

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