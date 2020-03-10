Memurları İlgilendiren 5 Önemli Gelişmeler

Memurlara Ankara kulislerinden dört önemli son dakika haberi geldi. Gelen son dakika olaylarına göre Adalet Bakanlığına sözleşmeli model çalışması olduğu aktarıldı. Bu bilgilere göre Bakanlık işe alınacak anlşmalı çalışanlar 3 sene iş yapacak ve ardından sonra kadroya yerleştirilecek . İşte diğer çalışmalar ve detaylar;

1) 3. ayında kamu personel danışma kurulu (KPDK) toplantı yapacak . Sendikaların isteklerinin bakanlıkta elektronik ortama alınması için uğraşlar başlatıldı.

2) Adalet Bakanlığı'na sözleşmeli model çalışması fazla yapılıyor . Adalet Bakanlığı'nda iş yapılacak sözleşmeliler 3 sene iş yapacak sonra kadroya alınmış olacak .

Çalışma Genel Müdürlüğü'ndeki görüşmeye strateji ve bütçe başkanlığı temsilcileri de dahil edildi.

3) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda memur sendikası ile işçi sendikaları şuandan itibaren tek bir daire başkanlığında birleşiyor . Sendika daire başkanlığına işçi ve memur sendikalarının istekleri için alt birimler yerleşiyor ...

4) 2020 sene kamuya personel alımı için işe yarayacak izinler için strateji ve bütçe başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı çabalara başladı.

5) Kamu işyerleri açıktan ve naklen yerleşmeleri işe almak için can suyu ismi altında kadro kullanım izni sağladı . Şimdi yılın ikinci aşamasında kullanılacak kadro izinleri için çalışmalar son aşama...