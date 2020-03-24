Memurlar İdari İzin Süresinde Ek Ödeme Alacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayı ile Korona Covid-19 Virüsle Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler neticesinde Kamu Çalışanlarına Yönelik uzaktan çalışma genelgesi Resim Gazetede yayımlandı.

Alınan tedbir kapsamında Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

ÖNEMLİ MADDE

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgede, kamu kurumlarına uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma için yetki verilmesinin yanı sıra bazı önemli düzenlemeler daha bulunmaktadır.

Bunlar şu şekildedir:

1- Dönüşümlü çalışacak olan memur ve işçiler bu sürede idari izinli sayılacaktır.

İdari İzinli Sayılacak Memur ve İşçilerin EK ÖDEMELERDE KESİNTİ OLMAMASI GEREKİR

2- Uzaktan çalışanlar ile Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesiyle idari izinli sayılmış olan memur ve işçiler kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu husus, fiilen çalışma şartı aranan mali haklar için önemlidir. Bazı ek ödemeler, döner sermayeler bu yüzden kesilmekteydi. Bu genelge gereğince kesinti olmaması gerekmektedir.

3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İdari izinli olan memur ve işçiler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahalini terk edemeyecek. Hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevlerine dönmek zorundadırlar.

4- Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesiyle idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

5- Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesinde, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personele yıllık izin alma, yıllık izni yoksa mazeret izni alma hakkı verilmişti. Ek İdari İzin Genelgesinde ise bu durumdaki personele, kamu kurumlarınca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, idari izin verilmesi istenmiştir.

İşte Cumhurbaşkanlığı Genelgesi;

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