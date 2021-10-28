Memura yüzde 7 enflasyon farkı geliyor! Memurun yeni zammı belli oldu! Merkez Bankası 2021 yılı enfalyon tahmini yüzde 14.1'den 4 puan artırarak yüzde 18.4'e yükseltti. Merkez Bankasının açıklamasına göre memurlar için yaklaşık bu yılın ikinci altı ayı için yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşması bekleniyor!

Memurun yeni zammı belli oldu! Merkez Bankası 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 14,1'den 4,3 puan artırarak yüzde 18,4'e yükseltti. Merkez Bankasının açıklamasına göre memurlar için yaklaşık bu yılın ikinci altı ayı için yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşması bekleniyor!

İLK 6 AY YÜZDE 8,45 OLMUŞTU

2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşmişti. MB'nin enflasyon tahminine göre bu yıl enflasyon yüzde 18'e çıkacak. Bu yılın ikinci altı aylık dönemi için yüzde 3 zam alan memurlara yaklaşık yüzde 7'lik bir enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Tabiki bu rakam Merkez Bankasının bugün açıkladığı enflasyon tahminine göre olacak. Kesin rakam ise TÜİK tarafından açıkalanacak Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek.

YILIN İKİNCİ YARISINDA AYLARA GÖRE EFNLASYON

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında da yüzde 1,25 arttı. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 oldu.

MEMURA YÜZDE 7 ENFLAYON FARKI GELEBİLİR

Memurlar için şuan (yılın ikinci altı ayı ilk 3 ay) yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Yılın kalan son 3 ayı için ise MB'nin beklentisi doğrultusunda yıl sonu enflasyonu yüzde 18 olursa son 3 ayda (Ekim, Kasım ve Aralık 2021) yaklaşık yüzde 6'lık bir enflasyon bekleniyor. Bu da memurlar için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflayon farkı oluşması demek.

2022 ZAMLARI TİS'LE BELLİ OLMUŞTU

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu.

OCAK ZAMMI YÜZDE 12 OLUYOR

Merkez Bankasının beklentisi doğrultusunda memurların yüzde 7'lik enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile memurlar Ocak 2022'de yaklaşık yüzde 12'lik bir zam alacaklar.

TÜİK 2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (9 AYLIK)