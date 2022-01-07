Memur zammı Meclis'te: Zam oranı 30,95'e çıkıyor

Memur zammı Meclis'e geldi: Zam oranı 30,95'e çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesi sonrası yüzde 27,9 zam alacak olan memur ve memur emeklileri için bugün Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda görüşmelerinin başlandığı kanun teklifi ile zam oranı yüzde 30,95'e çıkıyor. 30,95 rakamı madde gerekçeleri ve genel gerekçe bölümünde yer aldı. İşte detaylar...

Teklif ile emekli maaşlarında en düşük aylık da 2.500 TL'ye yükseliyor.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Şayet Meclis'te kanun metninde değişiklik yapılmaz ise yüzde 2,5'lik zam oranı temmuz enflasyon farkının öne çekilmesi olarak gerçekleşmiş olacak. 'Memur zammında ince hesaplar bitmedi' başlıklı haberde konu detaylı olarak anlatılmıştı.

- AK Parti'li Öztürk sunum yaptı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin ilk imza sahibi olarak yaptığı sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye Ekonomi Modeli"nin temelinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına dayandığını anımsattı.

2.500 TL

Öztürk, AK Parti hükümetleri döneminde çalışanların ve emeklilerin daima yanında olduklarını, refah düzeylerini artıran bir çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, teklifle, emeklilere verilecek gelir ve aylıkların 2.500 TL'nin altında olmamasını sağlayacak düzenlemeyi önerdiklerini anımsattı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI

Ayrıca, 5,8 milyon kamu görevlisinin tamamı ile memur emeklilerine yapılacak ek zam tutarı ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığına dikkati çeken Öztürk, merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini teminen, diğer merkez bankalarının banka nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi yönünde düzenlemelerin de önerildiğini söyledi.

Öztürk'ün sunumunun ardından, teklifin görüşmelerine geçildi.