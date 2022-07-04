TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0

Memur ve Emeklilerin 2022 Temmuz ayı maaş zamları belli oldu

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zamları 2022 ?, En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı kaç lira oldu?, Evde bakım çalışanları maaşı kaç lira oldu?, BAĞ-KUR esnaf maaşı kaç lira oldu?, TÜİK'in verilerine göre memur ve memur emeklisi yüzde 41,69, BAĞ-KUR ve SSK emeklisi ise yüzde 42,35 zam alacak.

Memur ve Emeklilerin 2022 Temmuz ayı maaş zamları belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran verilerini açıkladı.

Yıllık TÜFE oranı yüzde 78,62 olurken haziran ayında ise artış 4,9 oldu.

Buna göre emekli maaş zamları da belli oldu.

SSK ve BAĞ-KUR zam oranları

TÜİK'in verilerine göre memur ve memur emeklisi yüzde 41,69, BAĞ-KUR emeklisi SSK emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira oldu

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 3 bin 500 lira

Açıklanan verilere göre en düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı ise 4 bin 678 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkacak.

BAĞ-KUR esnaf maaşı 4 bin 197 TL
Evde bakım çalışanları 3 bin 340 TL
Yüzde 70 ve üzeri vatandaşların ödemeleri bin 842 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
En düşük memur maaşı: 9 bin 119 lira
En düşük memur maaşı: 9 bin 119 lira
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı
0
Memurun Sakal Uzatması ‘Resmen’ Serbest Oldu
Memurun Sakal Uzatması ‘Resmen’ Serbest Oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.