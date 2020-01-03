2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. Memur ve Emeklilerin 2020'de Alacakları Zam Oranı en düşük memur ve emekli maaşı ve en yüksek memur ve emekli maaşı kaç lira oldu

Memur ve Emeklilerin 2020'de Alacakları Zam Oranı İşte Zamlı Maaşlar 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. Memur ve Emeklilerin 2020'de Alacakları Zam Oranı en düşük memur ve emekli maaşı ve en yüksek memur ve emekli maaşı kaç lira oldu

Memur ve memur emeklileri ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak yüzde 1,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve BAĞKUR emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. MEMURLARIN 2020 YILI ZAMLI MAAŞLAR En düşük memur maaşı Eski maaş: 3.676 Zamlı maaş: 3.878

Müsteşar (1/4) Eski maaş: 14.093 Zamlı maaş: 14.867

Memur (lisans 9/1) Eski maaş: 4.014 Zamlı maaş: 4.234

Öğretmen (1/4) Eski maaş: 5.022 Zamlı maaş: 5.298

Başkomiser (3/1) Eski maaş: 6.511 Zamlı maaş: 6.868

Polis (8/1) Eski maaş: 5.698 Zamlı maaş: 6.011

Uzman doktor (1/4) Eski maaş: 7.747 Zamlı maaş: 8.172

Hemşire (lisans- 5/1) Eski maaş: 4.871 Zamlı maaş: 5.138

Avukat (1/4) Eski maaş: 6.350 Zamlı maaş: 6.699 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL

Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL

SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı...

Hükümet;elektrik, doğalgaz vb.. şeylere yapılan zam hususunda cömert, bonkör davranırken söz konusu maaş zammı olunca her nedense cimri davranıyor.

öğretmenler ile polisi kiyaslayanlar buyrun bakin ikiside ayni maasi aliyor!!

Şuraya birde infaz koruma memuru yazın eski maaş 3300 yeni maaş 3500. Yalan atmayın memurların en düşük maaşını infaz koruma memurları (gardiyan) alıyor. Ve polisler kadar hayatımiz tehlikede. Katili tecavüzcü sapığıyla uğraşıyoruz.

fazla bile veriyorlar,seçimlerde değiştirseydiniz oyunuzu madem beğenmiyorsunuz

Maaşı beğenmeyen istifa etsin.görende çok çalışiyonuz sanacak.taş taşıyonuz sanki.coğu hiç bişey yapmadan oturarak maaş aliyo.sanki bilmiyo millet

bu memurların nasıl doymadığını anlamıyorum bz asgarı ücretle ev geçndiriyoruz bunlar kadar ağlamıyoruz devletn yernde olsam herkes asgari ücvret veririm

Bir asgari ücrete birde bu maaşlara bak yazıklar olsun

Şükredin bre gözü, midesi doymazlar. Bakın dünya kadar masrafımız var. Üst düzey binlerce çalışan ve emekliye maaş ödeniyor, araba yapıyoruz, Suriyeli Arapları misafir ediyoruz, Libya'ya asker göndeeriyoruz... Bunlar için gazoz kapağı değil para ödeniyor. Maaş alabildiğinize şükredin.Bir de utanmadan maaş beğenmiyorsunuz.

küçük esnaf olarak Bizim maaşımızı kim verecek ? biz hem kendi sigortamızı elden yatırıyoruz, hem yanımızda çalışan birkaç kişinin tahsildarlığını yapıp sigortalarını ödüyoruz. üstelik en düşük emekli maaşını da biz alıyoruz.

Memurun bu maaşla geçinebileceğini biliyorsanız, asgari ücreti niye iki bin liralarda tutuyorsunuz. Bunlar insan da ötekiler hayvan mı?

Siz sukredin az cok alıyorsunuz yine biz iki universite bitirdik yabancı dilimiz ana dil gibi issiziz evde genel sağlık oduyoruz her ay elektrik su faturası gibi )

bu ülkede yemin ediyorum imamların aldığı para bana göre boşadır ya adam hiçbirşey yapmıyor bu kadar parayı neden alıyor onlarıda sözleşmeli yapalım onlarada verelim bakalım 3000 tl ne yapacaklar ayıp ya sorsan hepsini gönülden yaparlar.keşke imam olsaydım kaçırdık treni valla allah artırsın.

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